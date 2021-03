Google va progressivement arrêter de vous pister avec ses cookies

Google a récemment déclaré qu’il supprimera progressivement les cookies tiers utilisés pour vous suivre. La société a ajouté qu’une fois qu’ils auront disparu, elle ne créera plus d’autres moyens d’identification pour suivre les utilisateurs pendant leur navigation sur le web.

Ce changement pourrait avoir un énorme impact sur les activités publicitaires lucratives de Google, mais il se fera au profit des utilisateurs.

Google – Crédit : Brett Jordan / Unsplash

Google prévoit de ne plus vendre de publicités basées sur la navigation de particuliers sur Internet. Il s’agit d’un changement qui pourrait bouleverser le secteur de la publicité numérique. Cette décision va dans le bon sens pour les utilisateurs, qui sont généralement contre ce type de suivi individualisé.

Depuis la création de celui-ci, celui-ci fait l’objet de critiques croissantes de la part des défenseurs de la vie privée. De plus, il est soumis à l’examen minutieux des régulateurs. Néanmoins, le suivi individualisé va parfois beaucoup trop loin. On sait par exemple que Google et Facebook traquent les internautes sur les sites pornographiques même en navigation privée.

Qu’est-ce qu’un Cookie sur Internet ?

Un cookie, c’est un petit fichier inséré sur votre ordinateur par un site web, une application que vous utilisez ou une publicité affichée sur votre écran. Il contient des informations vous concernant comme votre âge, votre nom ou pseudo, ou encore vos habitudes de navigation.

Ce cookie est ensuite collecté et analysé afin de faciliter votre navigation ou vous proposer des publicités ciblées. Celles-ci s’adaptent à ce que vous recherchez. Déjà en 2013, Google souhaitait la mort des cookies, mais celle-ci arrivera finalement 9 ans plus tard. Selon le géant américain, les cookies pourraient disparaître dès le début de l’année 2022.

La société va remplacer ces cookies individuels par des technologies qui analyseront les habitudes de navigation des utilisateurs sur leurs appareils. Elles permettront aux annonceurs de cibler des groupes d’utilisateurs ayant des intérêts similaires, plutôt que des utilisateurs individuels. En conséquence, Google ne collectera plus vos données personnelles.

Pour l’instant, Google semble toujours rencontrer des problèmes avec le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Son suivi est très agressif, et un développeur a récemment découvert que Google Chrome ne supprimait pas les données des sites Google, même si vous lui demandez. Selon Jounce Media, un cabinet de conseil en publicité numérique, Google a représenté 52 % des 292 milliards de dollars de dépenses mondiales en publicité numérique l’an dernier.

Source : Google