Google Wing livre des médicaments et de la nourriture durant la pandémie de Covid-19

Avec les mesures de confinement, le service de livraison par drone d’alphabet connait un succès sans précédent. Google Wing a ainsi assuré un millier de commandes de nourriture et de médicaments durant les deux dernières semaines.

Comme l’Europe, les États-Unis ont tardé à réagir à la pandémie de Covid-19. Pour éviter l’effondrement des systèmes de santé, la plupart des états ont pris des mesures de confinement qui limitent les déplacements, mais aussi l’activité des commerces de proximité et des géants de la vente en ligne. Pour assurer la sécurité de ses salariés, Amazon limite ainsi la livraison au matériel médical et aux produits de première nécessité. Dans ces conditions, la livraison par drone apparait comme une alternative idéale pour éviter tout contact. Google a pu le constater avec son service de livraison Wing qui connait un succès sans précédent depuis quelques semaines.

Les drones de Google Wing assurent plus de 1000 livraisons en quinze jours

Durant les quinze derniers jours, Google Wing a pris en charge un millier de commandes pour livrer des produits de première nécessité ainsi que des médicaments. Un chiffre qui semble relativement peu élevé au premier abord, mais rappelons que le service de livraison par drone d’Alphabet n’opère que dans une toute petite zone. La firme a en effet lancé un programme pilote en partenariat avec FedEx et Walgreens pour desservir les résidents de la ville de Christiansburg dans le sud-ouest de la Virginie. On imagine le potentiel du service s’il couvrait plus de localités.

Lancé en 2014, Wing a connu des débuts difficiles qui ont conduit Google à réduire son budget les années suivantes. Le projet est néanmoins revenu sur le devant de la scène l’année dernière en devenant le premier service de livraison certifié par l’US Federal Aviation Administration, l’agence gouvernementale américaine chargée des réglementations et des contrôles concernant l’aviation civile.

