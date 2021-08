GoPro HERO 10 Black : Des données techniques viennent de fuiter

Ce futur modèle serait donc équipe d’un capteur plus large, faisant passer la résolution de 20 à 23 mégapixels. La prise de vue vidéo serait également améliorée, permettant de filmer à 5.3K pour 60 fps, ainsi que 4K à 120 fps. Le ralenti maximum, à 240fps, afficherait quand à lui une excellente résolution de 2,7K.

GoPro Hero 10 Black – Crédit : winfuture.de

La HERO 10 Black verrait ses performances augmentées via un nouveau processeur GP2. Le stabilisateur serait lui aussi retravaillé, passant de l’HyperSmooth 3.0 a l’HyperSmooth 4.0. Ce dernier, d’après les documents fuités, permettrait d’obtenir une stabilisation « Gimbal-like ».

HERO 10 Black : Esthétique presque inchangé, mais d’intéressantes fonctionnalités

Extérieurement, la nouvelle GoPro HERO 10 Black intègrerait un écran tactile plus large que la précédente, en plus du traditionnel petit écran frontal. L’apparence globale de la caméra resterait en revanche inchangée, mis à part le logo GoPro frontal qui passerait du gris au bleu clair. Fidèle à sa réputation de caméra robuste, la GoPro HERO 10 Black permettrait une étanchéité jusqu’à 10 mètres de profondeur.

L’appareil conserverait les fonctionnalités du modèle précèdent. Notamment le mode SuperPhoto, permettant une amélioration automatique de la qualité des images, ainsi que le mode Webcam avec une résolution de 1080p. Le mode TimeWarp 3.0 permet quant à lui la création simplifiée de time-laps. Les modes HDR et RAW seraient eux aussi toujours de la partie.

Les fuites n’ont révélé ni prix, ni date de sortie. On peut en revanche noter que le modèle précédent, la Hero 9 Black, a été présentée officiellement le 16 septembre dernier au prix de lancement de 479,99 €. L’entreprise n’a ni commenté ces informations, ni annoncé de date de sortie officielle. Si on suit le calendrier de sortie habituel de la marque, on peut donc estimer une sortie entre septembre ou octobre 2021.

Source : Slashgear