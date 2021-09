GoPro Hero 10 Black : on connaît le prix de la caméra d’action avant sa présentation

Roland Quandt de WinFuture a dévoilé le prix de la nouvelle GoPro Hero 10 Black qui sera présentée cet automne, et il ne fera pas plaisir à tout le monde. Selon lui, la caméra coûterait 539,99 euros, contre 479,99 euros pour la GoPro Hero 9 Black l’année dernière.

GoPro Hero 10 Black – Crédit : WinFuture

Peu de temps après avoir dévoilé le design et les caractéristiques de la caméra d’action, Roland Quandt dévoile désormais à son prix. À 539,99 euros, elle est 60 euros plus chers que la GoPro Hero 9 Black, qui était sortie en septembre dernier.

Cette hausse de prix pourrait avoir un lien avec l’adoption du nouveau processeur GP2, qui est l’amélioration principale de cette nouvelle génération. Après avoir utilisé pendant deux ans un processeur GP1, l’entreprise va enfin doter sa prochaine caméra d’une nouvelle puce, qui apportera certains changements significatifs. On imagine que ce nouveau processeur coûterait beaucoup plus cher à produire que l’ancien, puisque l’industrie est actuellement frappée par une pénurie de semi-conducteurs.

Le processeur GP2 améliore les performances de l’action cam

L’un de ces changements les plus importants est la possibilité de filmer en 5K à 60 FPS, alors que la génération précédente était limitée à 30 FPS. C’est sans doute beaucoup plus que ce dont la plupart d’entre nous auront besoin en 2022, mais toute amélioration est bonne à prendre. Le processeur prend également en charge la 4K à 120 FPS et la 2,7K à 240 FPS. On s’attend également à l’arrivée d’un nouveau capteur de 23 MP, contre 20 MP sur la GoPro Hero 9 Black.

La caméra sera aussi dotée d’une stabilisation améliorée avec un nouveau mode HyperSmooth 4.0, qui, selon GoPro, offrira une « stabilisation semblable à celle d’un gimbal. », mais nous ne le saurons pas avant de l’avoir essayée.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand sera dévoilée la nouvelle caméra d’action de GoPro, mais la Hero 9 Black avait été présentée le 15 septembre 2020. On imagine que GoPro pourrait viser fin septembre pour la sortie de son nouvel appareil.

Source : Roland Quandt