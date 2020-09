GoPro Hero 9 : la caméra d’action sera présentée le 16 septembre

GoPro dévoilera sa nouvelle GoPro Hero 9, et peut être des caméras plus abordables, les GoPro Hero 9 Silver et White.

Crédit : GoPro Hero 9 – Winfuture

Récemment, il y a eu beaucoup de fuites autour de la nouvelle GoPro Hero 9. Cela laissait présager que sa présentation officielle était prévue pour le mois de septembre. En effet, Roland Quandt a dévoilé sur son site WinFuture le design de la caméra d’action et son écran avant couleur. Il a aussi dévoilé le packaging, qui a permis aux internautes d’en apprendre plus sur ses fonctionnalités.

La GoPro Hero 9 sera présentée à 15 heures, heure française, le 16 septembre. C’est 15 jours plus tôt que la GoPro Hero 8, qui avait été annoncée le 1 octobre 2019. La pandémie actuelle n’a donc pas affecté l’entreprise américaine et n’a pas retardé la conception de sa nouvelle caméra.

Quelles caractéristiques techniques pour cette GoPro Hero 9 ?

Les fuites laissent entendre qu’elle sera équipée d’un capteur plus grand de 20 MP, capable de filmer des vidéos jusqu’en 5K 30fps. D’autres modes de prise de vue tels que la 4K 60fps, 1080p 240fps et le ralenti seront conservés.

La capacité de la batterie devrait aussi connaître une énorme augmentation. En effet, celle-ci serait de 1 720 mAh, soit une augmentation de près de 40% par rapport à celle de 1 220 mAh du modèle actuel. On ne sait pas exactement quel sera l’impact sur la durée de vie de la batterie, car l’écran frontal la caméra sera remplacé par un écran couleur plus grand pour mieux se cadrer soi-même. Parmi les autres changements matériels, on peut citer une protection de l’objectif remplaçable.

Côté logiciel, la GoPro Hero 9 Black devrait également apporter la stabilisation d’image HyperSmooth 3.0 pour des vidéos sans aucun tremblement ainsi que le Time Warp 3.0 pour créer facilement des timeplases et des hyperlapses. Le prix de la GoPro Hero 9 serait de 479 euros.

Source : GoPro