GoPro Hero 9 : le packaging fuite et dévoile de nombreuses nouvelles fonctionnalités

En effet, celui-ci a posté sur son site internet une image de la boîte de la GoPro Hero 9, qui nous donne un bon aperçu des caractéristiques techniques de la caméra.

Crédit : GoPro Hero 9 boîte – Roland Quandt / Winfuture

Comme chaque année, GoPro lance en 2020 une nouvelle caméra. Celle-ci devrait être mieux adaptée aux vloggeurs, comme l’a montré une fuite précédente qui dévoilait un écran à l’avant pour mieux se cadrer soi-même. L’année dernière, la GoPro Hero 8 avait introduit les Modules à fixer autour de votre caméra qui comprenaient un micro plus performant, un deuxième écran et un module d’éclairage.

Roland Quandt dévoile que la nouvelle GoPro Hero 9 sera équipée d’un nouveau capteur de 20 MP, contre 12 MP sur la génération précédente. Elle sera cette année capable d’enregistrer jusqu’en 5K 30 FPS et introduira l’HyperSmooth 3.0, son algorithme de stabilisation. De plus, nous devrions également retrouver le TimeWarp 3.0, qui vous permet de facilement créer des hyperlapses ou timelapses.

Le boîtier sera étanche jusqu’à 10 mètres de profondeur, et vous pourrez contrôler la caméra avec votre voix. Il sera également possible de filmer en RAW, et votre GoPro Hero 9 pourra faire office de Webcam en étant connectée à votre ordinateur, en plus de pouvoir diffuser en direct en Full HD.

La batterie voit enfin sa capacité augmenter

Roland Quandt révèle que la capacité de la batterie de la GoPro Hero 9 Black a été augmentée à 1720mAh, soit 41% de plus que la batterie de 1220mAh de la GoPro Hero 8 Black. Cela devrait grandement améliorer l’autonomie de la caméra d’action.

La boîte change aussi de design, et laisse apparaître une housse de protection. La nouvelle GoPro Hero 9 pourrait donc être vendue avec un étui directement inclus dans la boîte.

Drone GoPro : appelez-le Karma

Source : Winfuture