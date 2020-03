GoPro : restez chez vous et gagnez une HERO 8 Black ou Max en filmant votre confinement

GoPro lance un concours de vidéos pour adoucir le confinement et remporter une caméra HERO 8 Black ou Max. Une seule condition pour participer, être créatif et publier votre film sur les réseaux sociaux avec le tag @GoPro et le hashtag #HomePro.

Avec l’aggravation de la pandémie, les amateurs de sensations fortes et de grands espaces sont contraints de rester chez eux pour ralentir la propagation du virus. Comme pratiquement tous les acteurs du divertissement et de la technologie, GoPro a décidé de participer aux efforts collectifs pour adoucir les mesures de confinement. La firme vient en effet de lancer un concours de vidéos, le « #HomePro Challenge », qui encourage les vidéastes amateurs et les esprits créatifs à rester chez eux. Depuis le 23 mars et jusqu’au 31 avril, GoPro désigne 5 gagnants chaque jour qui remportent au choix, une caméra HERO 8 Black ou Max, ainsi qu’un abonnement de cinq ans au GoPro Plus, son service de garantie étendue et de stockage vidéo dans le cloud.

GoPro : comment participer au #HomePro Challenge ?

Sans surprise, GoPro fait la promotion de ses produits et recommande d’utiliser une caméra de la marque en tandem avec son application mobile iOS ou Android. Pour l’occasion, la firme propose même de vous équiper en offrant 50 dollars de réduction sur l’achat d’une GoPro HERO 8 Black. Le concours est néanmoins ouvert à tous les appareils sans restrictions. Vous pouvez très bien filmer vos rushes avec votre smartphone, et les monter avec n’importe quel logiciel sur n’importe quelle plateforme.

Une seule contrainte, vous devez publier votre film sur Instagram, YouTube, Facebook ou TikTok avec le tag @GoPro et le hashtag #HomePro. GoPro ne pose aucune réelle contrainte, mais encourage la créativité. Parmi les quelques exemples de vidéos récompensées, la plupart tournent autour de l’image de la marque, la performance et le fun, mais également autour du quotidien.

