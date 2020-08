Gotham Knights : un trailer et du gameplay pour le nouveau jeu de WB Games

Après des années de spéculations, le jeu va finalement sortir en 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.

Crédit : DC / Youtube

Le jeu proposera une coopération en ligne à deux joueurs, cinq arrondissements de Gotham City à explorer, la possibilité de se déplacer en voiture via la Batmoto et un arsenal de combat et d’équipement qui s’étoffera au fur et à mesure de la progression du jeu.

Les personnages jouables sont Batgirl, Robin, Red Hood et Nightwing. Ils sont confrontés à des méchants comme M. Freeze et la Cour des Hiboux, mais les développeurs promettent que le jeu réserve encore beaucoup de surprises.

L’histoire ainsi que les antagonistes seront apparemment tirés de la célèbre bande dessinée « La Cour des hiboux ». Cette dernière est un groupe de criminels et une société secrète, qui a fait sa première apparition dans la série de bandes dessinées Batman 2011 lorsqu’elle a été référencée dans Batman #2, son existence étant confirmée dans le numéro suivant.

Batman, le grand absent

Comme vous avez pu le constater, Batman ne sera pas présent. En effet, la bande-annonce cinématographique décrit l’histoire : Batman est apparemment mort, et il a déclenché un protocole d’urgence pour convoquer ses protégés afin de protéger sa ville maintenant qu’il est parti. Si vous avez joué à Batman : Arkham Knight, ce n’est pas une surprise.

Si vous voulez retrouvez Batman, celui-ci sera présent dans le film Justice League de Zack Snyder qui sortira en 2021 sur HBO Max, ou encore dans le film The Flash. Le Chevalier Noir sera également prochainement interprété par Robert Pattinson dans le film The Batman, qui a également été révélé par Warner au travers d’une première bande-annonce.

Vous pouvez retrouver le trailer ci-dessous, avec en prime une séquence de gameplay de 8 minutes.

Source : DC