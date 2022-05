Gran Turismo bientôt adapté au cinéma, la saison 3 de The Mandalorian officialisée, le Galaxy Z Fold 4 commence à faire parler de lui, c’est le récap’ de la semaine￼

Jour férié ou non, la semaine fut encore riche en actus chez Tom’s Guide ! Aujourd’hui on fait le point sur ce que vous auriez pu louper ces derniers jours. Si ce n’est pas déjà fait, il est temps de découvrir la bande-annonce de Thor 4 où Christian Bale interprète le dieu Gorr. Alors que la saison 3 de The Mandalorian sur Disney + est enfin officielle, on en sait un peu plus sur l’adaptation de Gran Turismo au cinéma et sur le futur Galaxy Z Fold 4.

Christian Bale en dieu Gorr dans Thor 4

Thor : Love and Thunder, qui sortira en salle au mois de juillet, se dévoile un peu plus dans un nouveau trailer partagé par Marvel Studios. On y retrouve Chris Hemsworth en Thor Odinson et Natalie Portman dans la peau de Mighty Thor. Cette bande-annonce officielle permet surtout de découvrir un peu plus le dieu Gorr, interprété par Christian Bale, qui donne le ton en déclarant que son seul souhait est de voir tous les dieux mourir. Ce quatrième opus, réalisé par Taika Waititi, reprendra après les événements de Avengers : Endgame.

Thor: Love and Thunder, Christian Bale en Gorr

Gran Turismo bientôt au cinéma

Toujours dans le top 5 des jeux les plus vendus sur Playstation 5 en France, le célèbre jeu vidéo Gran Turismo devrait bientôt avoir droit à son film en live-action. Si les rumeurs d’une adaptation datent de 2018, il semblerait que ce projet de long-métrage soit actuellement en cours de développement chez Sony, et c’est Neil Blomkamp, le réalisateur de District 9 qui serait en charge de la réalisation.



Gran Tursimo 7

Aquaman 2 spoilé au cours du procès de Johnny Depp contre Amber Heard

Le procès qui oppose Johnny Depp à son ex-épouse Amber Heard est toujours en cours et les rebondissements y sont nombreux. Dernier événement en date, le témoignage de Kathryn Arnold, consultante de l’industrie, a tout simplement lever le voile sur certains passages d’Aquaman 2. Un spoil inattendu sur le personnage de Mera qui pourrait confirmer la présence d’Aquababy dans ce deuxième volet d’Aquaman.

Mera (Amber Heard) dans Aquaman

C’est officiel, The Mandalorian aura droit à sa troisième saison

Devenue rapidement la série phare de Disney+ et après le succès des deux premières saisons, il fallait s’attendre à ce que The Mandalorian ait droit à sa saison 3. C’est désormais officiel ! À l’occasion du rassemblement Star Wars Celebration, Disney et Lucasfilm ont dévoilé la date de sortie de cette troisième saison qui aura lieu en février 2023. Une image teaser de la série Star Wars a également été partagée et l’on y découvre Din Djarin et Grogu.

Grogu dans The Mandalorian

Une nouvelle fuite du Galaxy Z Fold 4

Si le Galaxy Z Fold 4 n’a pas encore été dévoilé par Samsung, le futur smartphone pliable de la marque fait de plus en plus parler de lui. Un leaker réputé a en effet partager des informations selon lesquelles la trace du pli serait toujours présente mais beaucoup moins importante. Le tweet du leaker « @UniverseIce » suggère en effet que le géant coréen aurait amélioré l’écran pliable, notamment grâce à une nouvelle charnière qui nécessiterait moins de composants mécaniques.

Rendu du Samsung Galaxy Z Fold 4

Logitech MX Mechanical (et Mini) : efficaces mais couteux

Logitech vient de lancer deux nouveaux modèles de claviers bureautiques mécaniques et malgré quelques points positifs, aucune version ne nous a suffisamment convaincus pour abandonner le MX Keys Mini. Il faut leur reconnaître une finition impeccable, plusieurs modes de rétroéclairage, une bonne autonomie ou encore des switchs mécaniques performants et silencieux. Cela étant dit, on regrette l’absence de version 100% macOS et surtout que Logitech explose autant les prix en proposant ses nouveaux claviers à 159,99€ et 179,99€… d’autant que notre chouchou, le MX Keys, est désormais disponible à partir de 80€…

Logitech MX Mechanical et Mechanical Mini

Trouvez votre futur smartphone grâce à notre guide

Vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone mais vous êtes perdus et ne savez pas lequel choisir ? Tom’s Guide est là pour vous aider ! Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs smartphones disponibles actuellement. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour trouver le mobile fait pour vous, en fonction de vos goûts, votre usage et le prix que vous souhaitez investir.

Un PC portable à moins de 1000 euros, c’est possible !

Si vous êtes sur le point d’investir dans un nouveau PC portable mais que votre budget est limité, sachez qu’il existe de nombreuses options à moins de 1000 euros. Dans notre guide d’achat, vous trouverez une sélection des meilleurs ordinateurs portables professionnels à moins de 1000 euros. Vous pourrez ainsi choisir le modèle le plus adapté à vos besoins, votre utilisation et votre portefeuille.

