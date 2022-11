Grogu dans un court métrage, Liam Hemsworth dans la peau de Geralt de Riv, attention à ces faux e-mail Disney+, c’est le récap’ de la semaine￼

Si la nouvelle a rapidement disparu de Twitter, il se pourrait qu’un court métrage axé sur Grogu sorte ce weekend sur Disney+. Tandis que des pirates tentent de récupérer vos données bancaires via des faux e-mail Disney+, un utilisateur s’amuse à créer une fausse affiche de la saison 4 de The Witcher, mettant en scène Liam Hemsworth dans la peau de Geralt de Riv. Si vous vous interrogez sur l’utilité d’un VPN, il est temps de jeter un œil à notre actu, dédiée aux avantages et aux inconvénients de cet outil incontournable.

Peut-on imaginer une collaboration future entre Tim Burton et Johnny Depp ?

C’est en tout cas ce qu’a suggéré le réalisateur au cours d’une interview accordée à Reuters. En effet, Tim Burton a révélé qu’il serait ravi de collaborer à nouveau avec l’acteur si l’occasion se présentait. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble dans Edward aux mains d’argent, Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd ou encore Dark Shadows, leur dernière collaboration en 2012.

Lire > Tim Burton souhaite de nouveau collaborer avec Johnny Depp

Johnny Depp et Tim Burton © Droits Réservés

Un nouveau court métrage original sur Grogu

Alors que le 12 novembre 2022 marquera la date anniversaire du premier épisode de la série The Mandalorian, un court métrage original intitulé Star Wars Zen : Grogu and the Dust Bunnies pourrait sortir ce week-end. Si l’information a depuis été supprimée de Twitter, c’est le compte officiel de Disney+ Italie qui avait partagé cette information, relayée ensuite sur StarWarsLeaks, sur Reddit.

Lire > The Mandalorian : un court-métrage sur Grogu sortirait imminemment sur Disney+

Grogu © Disney, Lucasfilm

Méfiez-vous de ce faux e-mail Disney+

Si vous êtes abonné Disney+, attention à ne pas vous faire berner par cette nouvelle campagne de phishing qui sévit actuellement. En effet, les pirates vous envoient un e-mail pour vous annoncer que votre compte Disney+ a été suspendu et qu’il vous faudra renseigner vos informations de paiement afin de régulariser la situation. Évidemment, c’est un piège qui permettra aux malfaiteurs de récupérer vos données bancaires.

Lire > Attention, ce faux e-mail Disney+ cherche à vous voler de l’argent

À première vue, l’e-mail semble authentique alors qu’il n’en est rien © Tom’s Guide

Jetons un oeil aux points forts et aux points faibles d’un VPN

Si le VPN est désormais un outil vraiment pratique sur Internet, difficile de savoir quels sont réellement ses avantages et surtout ses inconvénients. Dans notre actu dédiée, on vous explique tout ! Protection contre l’espionnage en ligne, accès à vos plateformes de streaming préférées sans restriction géographique, le VPN s’avère être un outil très utile. Néanmoins, l’utilisation d’un VPN peut avoir un coût ou ralentir votre connexion Internet.

Lire > Quels sont les avantages et les inconvénients d’un VPN ?

The Witcher : Liam Hemsworth enfilera le costume de Geralt de Riv dès la saison 4

Alors qu’Henry Cavill prêtait ses traits au personnage Geralt de Riv dans les trois premières saisons de la série The Witcher, c’est Liam Hemsworth qui prendra sa place dans l’adaptation de Netflix à partir de la quatrième saison. Pour donner une idée aux fans de ce à quoi pourrait ressembler cette nouvelle interprétation, l’artiste et utilisateur d’Instagram 83pixelstudios, a créé une affiche fictive où l’on découvre Hemsworth dans l’armure de Geralt.

Lire > The Witcher : voici à quoi ressemblera Liam Hemsworth en tant que Geralt de Riv

Henry Cavill, Liam Hemsworth © Netflix, Droits Réservés

Nos dossiers de la semaine

Quels services en ligne utiliser sur votre Chromebook ?

Comme beaucoup, vous avez peut-etre opté pour un Chromebook pour travailler. Les modèles sont nombreux, tout comme les applications Android ou encore les services en ligne. Afin de vous aider à connaître tous les outils nécessaires à votre usage quotidien, nous vous avons préparé un guide des meilleurs services en ligne à utiliser sur un ordinateur portable Chrome OS. Google Drive, Microsoft OneDrive, Photopea, PicsArt, Deepl, Google Traduction, Netflix, MyCanal, Telegram ou encore Zoom, on vous dit tout !

Lire > Les meilleurs services en ligne à utiliser sur un Chromebook

Les meilleurs services en ligne à utiliser sur un Chromebook

Fallout : tout savoir de la future série !

C’est Amazon Studios qui est en charge de l’adaptation télévisée des célèbres jeux vidéo Fallout. La série devrait sortir entre le milieu et la fin de l’année 2023 et sera diffusée sur Amazon Prime Video. Le casting sera composé d’Ella Purnell, qui prêtera ses traits au personnage principal de la série. On retrouvera également Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Aaron Moten ou encore Xelia Mendes-Jones. Côté scénario, on sait que la série en live-action réalisée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, s’inspira fortement de l’intrigue des jeux vidéo. Pour en savoir plus, rendez-vous dans notre dossier dédié.

Lire > Fallout : intrigue, casting, tout savoir sur la future série Amazon Prime Video