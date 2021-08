Grosse baisse de prix pour les écouteurs sans fil Jabra Elite 65t chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter des écouteurs sans fil True Wireless Jabra Elite 65t Titane avec une réduction exceptionnelle de -30%. Vous pouvez ainsi vous les procurer pour seulement 69,99 au lieu de 99,99€. Une occasion à ne pas manquer de profiter de ces écouteurs haut de gamme à moins de 70€.

Les Jabra Elite 65t Titane : un son irréprochable et jusqu’à 15h d’autonomie

Compatible iOS et Android, les Jabra Elite 65t Titanium offrent un son d’exception que ce soit en émission ou en réception. Ils proposent 4 microphones capables de protéger vos conversations du bruit du vent et de vous offrir une grande clarté d’appels. Pour vos écoutes de musique, ils sont équipés d’égalisateur Jabra Sound+ vous permettant de personnaliser le son de vos écouteurs en fonction de vos goûts.

Côté batterie, les Jabra Elite 65t Titanium sont tout aussi impressionnants et proposent jusqu’à 5 heures d’écoute avec une seule recharge et 15 heures d’écoute au total grâce à l’étui de charge. De plus, il ne vous suffira que de 15 minutes de recharge rapide pour profiter de 1h30 d’écoute.

Véritables bijoux de technologie, ils offrent également la compatibilité avec Alexa, Siri et l’assistant Google. Vous pouvez ainsi obtenir toutes les informations que vous souhaitez avec une simple commande vocale. Enfin, les Jabra Elite 65t Titanium sont garantis 2 ans et certifiés IP55. Ils résistent donc à l’humidité et à la poussière.

En achetant les Jabra Elite 65t Titane dès maintenant chez la Fnac, vous profitez également :

Des frais de livraison offerts.

De 4 mois d’abonnement offerts à la plateforme de streaming musical Deezer Premium.

D’un mois d’abonnement offert à la plateforme de streaming de documentaires BrutX.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.