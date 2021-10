Grosse baisse de prix sur les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live chez Darty

Le prix des Samsung Galaxy Buds Live vient de baisser de 40€ chez Darty ! Les écouteurs sans fil à réduction de bruit se retrouvent ainsi à 129,99€ au lieu de 169,99€.

En prime, si vous achetez ces écouteurs chez Darty, vous profitez également des frais de livraison offerts, ainsi que de 4 mois d’abonnement offerts à la plateforme de streaming musical Deezer Premium. Difficile de dire non à cette offre dans ces conditions…

Les Galaxy Buds Live : un design ergonomique avec une autonomie renforcée

Dotés de commandes tactiles et du Bluetooth 5.0, les Galaxy Buds Live vous permettent d’écouter vos contenus et de prendre ou rejeter des appels d’un seul geste. Spécialement conçus pour vous accompagner partout, ils s’intègrent parfaitement dans votre oreille grâce à leur forme innovante qui épouse votre conduit auditif. Ils résistent également à la transpiration et aux éclaboussures et peuvent ainsi vous accompagner pendant votre sport ou sous la pluie.

Côté son, il ne déroge pas à la règle et propose, comme tous les écouteurs Samsung, une prestation de qualité. Contrastes de profondeur, basses sublimées et rendu précis, les Galaxy Buds Live vous permettent de vous immerger totalement dans vos playlists. Avec la réduction de bruit active, vous pouvez, de plus, choisir de n’entendre que votre musique, sans être perturbé par les bruits environnants.

Enfin, le dernier bon point des Galaxy Buds Live se trouve du côté de la batterie. Très performants, les écouteurs sont capables de détecter dès que vous les enlevez de votre oreille. Ils s’éteignent alors automatiquement pour économiser de la batterie. Ils proposent jusqu’à 6h d’écoute sans recharge et jusqu’à 17h d’écoute au total avec le boîtier de charge.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.