Grosse chute de prix pour le Samsung Galaxy A22 5G chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter du Samsung Galaxy A22 5G pour moins de 230€ ! Une occasion en or à ne rater sous aucun prétexte.

L’enseigne vous propose en effet une réduction de pas moins de -12%. Vous pouvez ainsi vous procurer le smartphone pour seulement 229€ au lieu de 259€.

La fiche technique impressionnante du Samsung Galaxy A22 5G

Il n’est pas très cher certes, mais ça ne l’empêche pas d’être très performante. Le Samsung Galaxy A22 propose en premier lieu la 5G. Vous pouvez ainsi profiter du nouveau réseau mobile et de sa rapidité sans pareil avec votre smartphone (à condition d’avoir souscrit un forfait 5G).

Parmi les autres avantages du smartphone, on trouve également ses excellentes performances grâce notamment à son processeur MediaTek MT6769BV OctoCore et à ses 4Go de RAM. Il propose aussi 64Go de ROM et un port microSFR pouvant aller jusqu’à 1To.

Avec le Galaxy A22, vous profitez également d’un écran Super Amoled de 6,4″ avec une fréquence d’affichage de 90Hz et une résolution de 720×1600 HD+. Il propose aussi un filtre lumière bleu, la reconnaissance facile et un lecteur d’empreinte digitale.

Côté photo, il propose 4 capteurs arrière dont un ultra grand angle, un mode portrait, un mode macro et un capteur principal de 48Mp.

Enfin, vous serez sûr de ne jamais être à court de batterie grâce à sa batterie de 5000 mAh, une des plus performantes sur le marché aujourd’hui, et sa charge rapide.

Pour profiter du smartphone sans vous ruiner, rendez-vous vite sur le site de Darty. Le site vous offre en prime la livraison gratuite et 4 mois d’abonnement à la plateforme de streaming musical Deezer Premium.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.