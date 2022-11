Grosse chute de prix sur les Xiaomi et POCO chez AliExpress pour le Single’s Day

Les bons plans continuent de pleuvoir chez AliExpress ! L’enseigne vous propose aujourd’hui notamment 3 smartphones Xiaomi et POCO à prix mini ! On vous explique tout ci-dessous.

A l’approche du Single’s Day, qui se déroulera le 11.11, AliExpress commence d’ores et déjà à proposer des prix cassé sur une multitude de produits. Vous cherchez un nouveau smartphone ? Bonne nouvelle : on a fait nos recherches sur le site d’AliExpress et on a trouvé 3 smartphones très intéressants à prix mini !

En vous rendant vite chez AliExpress, vous pouvez ainsi par exemple profiter du Xiaomi Redmi Note 10 Pro pour seulement 190€ au lieu de 215€ avec le code SDXFR23.

Très performant, le smartphone propose des prestations de qualité malgré son prix abordable. Les passionnés de photos seront notamment ravis de profiter de 4 capteurs à l’arrière : un module grand angle de 108Mp, un module ultra grand angle de 8Mp, un module macro de 5Mp, un module profondeur de 2Mp.

Parfait pour regarder du streaming ou des vidéos, il propose un écran de 6,67″ avec une résolution de 2400 x 1080 FHD+. Aussi, grâce à sa batterie de 5020mAh, il peut tenir des jours sans faiblir, et lorsqu’il est déchargé, vous serez ravi d’utiliser le chargeur rapide de 33W, capable de charger le smartphone à 59% en 30 minutes à peine !

AliExpress casse aussi le prix du Xiaomi Redmi Note 11

Avec le code SDEF15, vous pouvez aussi profiter du smartphone Xiaomi Redmi Note 11 pour seulement 158€ au lieu de 175€.

Lui aussi très intéressant, il propose un processeur d’exception : une puce Snapdragon 680 avec 4 à 6Go de RAM et une résolution de 2400 x 1080 FHD+ sur un écran de 6,43 pouces.

Sur sa fiche technique, on trouve également un module arrière principal avec intelligence artificielle de 50Mp, un module frontal de 13Mp, une batterie de 5000mAh ou encore une charge rapide 33W Pro. Cette dernière vous permet de charger votre smartphone entièrement en 61 minutes seulement !

Le POCO M5 à moins de 135€ chez AliExpress

Dernier de notre Top 3, mais loin d’être des moindres, AliExpress vous propose également le POCO M5 pour seulement 132€ au lieu de 145€ grâce au code de réduction SDXFR18.

Attention, ne vous fiez pas à son prix abordable : le POCO M5 est un très bon smartphone. Il propose un processeur MTK Helio G99 avec un résolution de 2408 x 1080 FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90Hz sur un écran de 6,58 pouces.

En prime, il vous fait profiter de 3 capteurs photo arrière dont un module principal grand angle de 50Mp et un module frontal de 5Mp. Difficile de ne pas parler du smartphone sans citer une batterie de 5000mAh et de sa charge rapide de 22,5W.

Vous êtes intéressé par l’un de ces smartphones ? Rendez-vous donc vite chez AliExpress !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.