Grosse promo sur un aspirateur robot 3 en 1 Imou chez AliExpress

Vous voulez des sols propres, mais vous n’avez pas le temps de passer l’aspirateur tous les jours chez vous ? Et si vous craquiez pour un aspirateur robot ? Capable de nettoyer vos sols en toute indépendance, les aspirateurs robot vous apporte en effet une liberté totale et vous permettent de profiter de sols propres en toutes circonstances. Mais lequel choisir ?

Chez AliExpress, on a trouvé une pépite : un aspirateur robot Imou qui aspire les poussières, mais nettoie aussi les sols, pour un prix mini ! En vous rendant vite sur le site, vous pouvez en effet vous procurer ce dernier pour seulement 256€ au lieu de 269€ grâce au code SDF1068. Mais attention, l’offre n’est valable que 3 jours à compter de ce matin 20 octobre !

Vidage automatique, mappage rapide, forte aspiration, etc

Si cette offre nous a tapé dans l’oeil, c’est parce que cet aspirateur robot offre des prestations très intéressantes ! 3 en 1, il peut remplacer votre balai et votre aspirateur, mais aussi votre serpillière. Il peut en effet aspirer les poussières, mais aussi nettoyer vos sols. Aussi, il peut nettoyer les sols durs et les tapis et peut monter des marches jusqu’à 2cm.

Grâce à son mappage rapide et intelligent, il nettoie tout votre logement sans oublier aucune zone et est capable d’aller partout, même dans les coins.

Pour une véritable liberté, il se vide seul dans sa station de vidage sans rien vous demander. Aussi, il va de lui-même à la station de recharge lorsqu’il manque de batterie pour continuer plus tard son nettoyage, une fois qu’il est chargé à bloc ! Pour profiter d’un logement toujours propre, vous n’avez ainsi qu’une seule chose à faire : vider la station de vidange tous les 30 jours.

Précisons finalement que vous pouvez contrôler votre aspirateur à distance depuis votre application mobile pour planifier et superviser le nettoyage de vos sols.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.