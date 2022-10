Grosse réduction sur l’aspirateur robot DreameBot L10s Pro pour son lancement

Profiter de l’offre chez Amazon

Un aspirateur puissant et polyvalent pour tous les types de sols

Avec le DreameBot L10s Pro, vous profitez d’un aspirateur robot puissant qui offre un nettoyage en profondeur de vos sols avec une station minimaliste qui vous permet d’économiser de l’espace dans votre logement. Il offre 4 niveaux d’aspirations et 3 niveaux d’utilisation de l’eau afin d’adapter sa puissance de nettoyage à vos différents sols. Il peut ainsi passer sur du bois, du carrelage, de la moquette, un tapis et bien d’autres types de revêtements de sol et vous offre un nettoyage complet.

En prime, grâce à sa grande puissance d’aspiration de 5 300 Pa, il peut aspirer toutes sortes de saletés : les cheveux, la poussière, les débris, les poils d’animaux etc. Pour ce faire, il est doté d’une brosse en caoutchouc conçue pour éviter les emmêlements des cheveux et il propose une boîte à poussière de 450ml, ainsi qu’un réservoir d’eau amovible de 190ml.

Des déversements de nourriture dans la cuisine aux sols mouillés dans la salle de bain, le DreamBot L10s Pro peut ainsi tout nettoyer. Il propose 2 tampons qui tournent à grande vitesse pour effacer toutes les tâches, même les plus tenaces.

Mais ce n’est pas tout ! L’aspirateur ne se contente pas de nettoyer en profondeur vos sols, il est également capable d’identifier avec précision les obstacles et ainsi d’éviter les objets au sol comme les chaises ou les tables. Il évite aussi les chutes et ne se coince pas dans les coins. Il détecte les tapis et les moquettes et est capable de se soulever automatiquement jusqu’à 7mm.

Vous pouvez ainsi le laisser nettoyer votre logement en toute liberté grâce à ses algorithmes avancés et son imagerie 3D intelligente. Il peut ainsi construire une carte de votre logement en seulement 5 à 10 minutes. Aussi, grâce à sa batterie de 5 200 mAh, il peut tenir très longtemps et nettoyer l’intégralité de votre logement sans problème.

Enfin, grâce à l’application Dreame, vous pouvez personnaliser le nettoyage de votre logement par commande digitale ou vocale. Vous pouvez par exemple définir des zones interdites dans votre logement ou activer le nettoyage à distance. Le DreameBot L10s Pro est compatible avec Siri et l’assistant Google.

