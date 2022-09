Grosse vente flash sur le PC Gaming Asus TUF F15 chez Darty !

Voir l’offre chez Darty

Les gamers vont tous se ruer chez Darty pour profiter de cette offre exceptionnelle : le PC Gaming Asus TUF F15-TUF506LHB-HN333W est disponible avec -26% de réduction !

Grâce à cette vente flash, vous pouvez vous le procurer pour seulement 879,99€ au lieu de 1199,99€. Une aubaine alors qu’il est compliqué de trouver un PC portable aussi bien bâti pour le gaming pour un prix aussi bas !

En prime, en achetant ce PC chez Darty, vous profitez d’un mois d’abonnement offert pour Xbox Game Pass. Vous avez ainsi accès à des centaines de jeux gratuitement ! Difficile d’en demander plus…

Le Asus TUF F15 : aucun jeu vidéo ne lui résiste !

Avec le PC Gaming Asus TUF F15, vous profitez d’un arsenal de compétition pour faire tourner tous vos jeux vidéo, même les plus complexes. Il propose des performances très puissantes grâce à son processeur Intel Core i5 de 10ème génération, ses 16Go de RAM et sa carte graphique GeForce GTX 1650. Sa dalle IPS 144Hz vous apporte de plus une grande fluidité pour une immersion et une rapidité sans pareille.

Son format est compact et vous pouvez l’emporter partout avec lui pour des sessions de jeux où et quand vous voulez. Sa batterie de 48Wh vous permet de plus de booster son autonomie pour tenir des heures sans coupure. Aussi, il est doté d’un système de refroidissement autonettoyant. Vous évitez ainsi tous les risques de surchauffe souvent gênant avec un PC gaming.

Il intègre un écran de 15,6″ Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels pour une image au top et un plongeon complet au coeur de l’action.

Sous Windows 11, il n’est pas utile que pour les jeux vidéo et vous permet également de faire de la bureautique, du streaming, etc.

Pour en découvrir encore plus sur ce PC d'exception à prix mini