GTA 6 : le jeu se déroulerait à Vice City et emprunterait des éléments de Red Dead Redemption 2

Des informations concernant le futur GTA 6 ont fait surface sur la toile, et plus particulièrement sur Reddit. L’utilisateur du nom de « markothemexicam » a expliqué que son colocataire lui a livré de nombreux détails au sujet du développement de GTA 6 après avoir été licencié de Rockstar Games. Dans Grand Theft Auto VI, les joueurs exploreraient non pas Los Santos comme dans GTA V, mais Vice City. C’est donc la même ville de fiction que celle de l’iconique Grand Theft Auto : Vice City sorti en 2002. De plus, il se pourrait bien que GTA 6 emprunte des éléments au célèbre Red Dead Redemption 2 et notamment son excellent système météorologique très apprécié des joueurs.

GTA 6 se rapproche-t-il d’une annonce officielle ?

Le studio américain Rockstar Games n’a même pas encore confirmé l’existence de Grand Theft Auto VI, mais cela n’empêche pas les joueurs d’être à l’affût d’une quelconque fuite. Il y a quelques mois, les internautes pensaient avoir découvert un indice révélant l’arrivée imminente du premier trailer, mais ce n’était en fait qu’une fausse alerte.

Malgré l’absence d’informations officielles de la part de Rockstar Games, tout porte à croire que GTA 6 verra le jour en 2023. En effet, le budget marketing de la maison-mère Take-Two Interactive pour la période entre mars 2023 et mars 2024 est de 89 millions de dollars. Un tel budget est fréquemment utilisé pour la sortie de grands titres tels que celle du dernier Red Dead Redemption par exemple.

Enfin, il semblerait également que GTA 6 ne sorte pas dans son intégralité en une seule fois, mais bien en plusieurs parties afin que les développeurs du jeu ne soient pas surchargés par la quantité de travail. Pour le moment, les fans doivent s’armer de patience. En effet, rien n’indique que Rockstar Games est sur le point de faire une annonce majeure. Ses ressources sont majoritairement concentrées sur GTA Online et le portage next-gen de GTA V sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

