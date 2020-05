GTA 6 : Rockstar Games prévoit un lancement en 2023 ?

Près de sept ans après la sortie de GTA V, les fans commencent à s’impatienter, et depuis le début de l’année les bruits de couloirs se multiplient dès que Rockstar bouge le petit doigt. Il suffit qu’on découvre deux vidéos inaccessibles sur le compte YouTube officiel de l’éditeur pour qu’on y voie des trailers cachés de GTA 6. Cette fois l’hypothèse d’une date de sortie semble un peu plus sérieuse puisqu’elle se base sur un rapport financier prévisionnel pour les cinq années à venir de Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, 2K Games et Private Division.

En se basant sur l’étude de l’analyste financier Jeff Cohen de la banque d’investissement Stephens, Venture Beat s’étonne d’une augmentation significative du budget alloué au marketing entre 2023 et 2024. Sur une période de douze mois qui commence le 31 mars 2023, Take-Two a prévu de dépenser pas moins de 89 millions de dollars en marketing. L’analyste souligne qu’en se tournant vers le passé, on observe des augmentations similaires lorsque Rockstar Games s’apprête à lancer un nouveau titre, notamment Red Dead Redemption 2.

GTA 6, un nouveau Bioshock, des jeux de sport, les hypothèses sont nombreuses

Un budget aussi important pour le marketing annonce inévitablement la sortie de titres majeurs. Rappelons néanmoins qu’il s’étale sur une année complète. Il pourrait également être synonyme de plusieurs lancements, notamment un nouveau Bioshock ou des jeux de sport suite aux accords de Take-Two avec la NBA ou la NFL. S’il s’agit effectivement de GTA VI, 2023 semble une date idéale. GTA 5 continue de très bien se vendre avec près de 20 millions de copies en 2019, et trois ans après leur sortie, le parc de consoles next-gen sera suffisamment solide pour une transition en douceur vers GTA 6.

