GTA Online : les serveurs fermeront définitivement sur Xbox 360 et PS3 en décembre

Les serveurs de GTA Online fermeront définitivement leurs portes sur Xbox 360 et PS3 au mois de décembre. Rockstar Games vient d’annoncer la triste nouvelle en précisant qu’il se concentre désormais sur l’avenir et les consoles plus récentes.

Avec la mort de GTA Online sur Xbox 360 et PS3, les consoles de Microsoft et Sony se rapprochent fatalement de leur retraite forcée. Avec l’annonce de Rockstar Games, les joueurs PS3 et Xbox 360 n’ont plus que quelques mois pour s’acheter une nouvelle console ou migrer vers le PC gaming.

GTA Online – Crédit : Rockstar Games

Bien entendu, cela ne concerne pas la majorité des joueurs qui sont déjà sur PS4 ou Xbox One. Néanmoins, beaucoup ont été déçus d’apprendre la fin définitive de GTA Online sur ces consoles qui ont bercé toute une génération de joueurs.

C’est la fin d’une ère pour GTA Online

Le mode multijoueur de Grand Theft Auto V se terminera donc le 16 décembre 2021 sur Xbox 360 et PS3. Cela est d’autant plus symbolique que GTA 5 est sorti en 2013 sur ces consoles. Mais alors, qu’est-ce qui a poussé Rockstar Games à faire ses adieux à GTA Online sur Xbox 360 et PS3 ? Ce n’est en tout cas pas pour se préparer à la sortie de GTA 6 sur lequel beaucoup de rumeurs circulent ces derniers mois. Le prochain opus de la franchise est toujours en développement et sa sortie est encore loin.

Rockstar Games ne se prépare donc pas à annoncer le tant attendu GTA 6. Il planifie cependant l’avenir de GTA Online. La popularité de celui-ci est toujours aussi forte après plus de 7 ans. Le studio se prépare notamment « aux lancements cet automne des nouvelles versions améliorées de Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S ».

En effet, GTA 5 et son mode multijoueur arriveront cette année sur les consoles next-gen de Sony et Microsoft. D’ailleurs, les consoles old-gen ne sont pas pour autant délaissées. Rockstar a annoncé des mises à jour sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Si vous y jouez sur PS4, n’oubliez pas que vous pouvez récupérer gratuitement 1 million de dollars. Cela est possible tous les mois jusqu’à la sortie du multijoueur sur PS5.

Source : CNET