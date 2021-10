GTA Trigoly se dévoile, la première bande-annonce de House of the Dragon, Windows 11 enfin disponible, le récap’ de la semaine

Rockstar dévoile Grand Theft Auto The Trilogy, la pénurie de PS5 et de Xbox Series X/S n’est pas près de se terminer, un prototype de MacBook Pro M1X repéré à l’Apple Park.

De bonnes nouvelles ont rythmé la semaine sur Tom’s Guide : Windows 11 est enfin disponible et on vous accompagne dans la démarche à suivre pour l’installer, GTA Trilogy s’officialise avec un teaser et la première bande-annonce de House of the Dragon a été révélée et promet beaucoup d’action. Seul ombre au tableau dans ce condensé de news, la pénurie de PS5 et Xbox X/S qui ne semble pas près de s’arrêter. On a testé pour vous le PC Windows 11 écolo : Aspire Vero. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce récap’ de la semaine !

GTA Trilogy s’officialise avec un teaser

Rockstar a officialisé l’arrivée d’un remaster de trois épisodes cultes : GTA III, GTA Vice City et GTA : San Andreas. L’officialisation a été suivie d’un court teaser et plusieurs informations à retenir. Cette compilation a été annoncée sur Twitter et s’appelle Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition ou GTA Trilogy pour les intimes. Selon le communiqué de Rockstar, GTA Trilogy arrivera avant la fin de l’année 2021 et sera disponible sur tous les supports : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/Series S et même Nintendo Switch.

GTA Trilogy se dévoile – Crédit : Take Two Interactive

La pénurie de PS5 et de Xbox Series X/S va durer jusqu’en 2022

Un an après la sortie des PlayStation 5 et Xbox Series, elles sont toujours aussi difficiles à se procurer. La PDG d’AMD, Liza Su, et le responsable Xbox, Phil Spencer, ne sont pas très optimistes quant à la situation actuelle. Ils estiment que la pénurie mondiale de composants et plus particulièrement de puces électroniques va prolonger le manque de stocks des consoles next-gen jusqu’en 2022. De son côté, Phil Spencer a tenu à rappeler que la pénurie des consoles next-gen n’est pas uniquement due au manque de puces électroniques car la production et la distribution des consoles rencontrent également des problèmes.

Xbox Series X/S – Crédit : Microsoft

Microsoft Windows 11 enfin disponible

Microsoft Windows 11 est enfin disponible en version finale, 6 ans après l’apparition de la dernière version. Ceux qui utilisent déjà Windows 10 ou Windows 7 peuvent installer la mise à niveau gratuitement, à condition que l’appareil utilisé soit en mesure de le supporter. Il est conseillé de télécharger l’outil d’évaluation créé par Windows. Rendez-vous dans notre actu pour connaître la démarche à suivre pour mettre à jour Windows 11 étape par étape.

Windows 11 – Crédits : Microsoft

La première bande-annonce de House of the Dragon a été révélée

House of the Dragon, la nouvelle série située dans l’univers de Game of Thrones, 200 ans avant l’histoire originale devrait sortir en 2022 et nous sommes tous impatients de découvrir l’histoire de la maison Targaryen, la lignée qui régnait sur Westeros avant que le trône de fer ne soit conquis par Robert Barratheon. HBO vient de diffuser la toute première bande-annonce, qui dure 1 minute 17 et présente les membres de la famille Targaryen – les ancêtres de Daenerys, la « Mère des dragons » dans la série originale. La phrase-clé que l’on peut entendre dans la bande-annonce révèle que la couleur écarlate sera au rendez-vous : « Dieux, rois, feu et sang. Ce ne sont pas les rêves qui font de nous des rois : ce sont les dragons. »

Les acteurs Emma D’Arcy et Matt Smith dans le teaser de la série House of the Dragon (Crédits image : HBO)

Un MacBook pro M1X repéré à l’Apple Park

Marc Gurman, un journaliste souvent bien informé de ce qu’il se prépare du côté de la firme de Cupertino, a expliqué qu’un nouveau MacBrook Pro pourrait être lancé dans les prochaines semaines. Si l’on en croit les diverses sources, de nouveaux MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 devraient donc bientôt faire leur apparition, équipés de la nouvelle puce M1X. Le prototype aperçu se nomme très sobrement « MacBook Pro » et porte la référence DVT-X88102. L’ordinateur devrait proposer une connectique plus complète, à savoir : un port HDMI, un port MagSafe, un lecteur de carte SD, être plus compact et pourrait recevoir un écran mini-LED.

MacBook Pro. Crédit : pixabay

Nos tests de la semaine

Installer Windows 11 sur un PC non compatible

Microsoft a mis en place des restrictions majeures pour basculer vers Windows 11, notamment la nécessité de disposer d’une puce ou d’un module TPM 2.0 dans son ordinateur. Cela étant dit, le nouveau système d’exploitation de Microsoft s’accommode parfaitement d’une plateforme dépourvue de TPM 2.0. Fort heureusement, plusieurs astuces sont apparues ces derniers mois et il vous suffira de jeter un œil à notre actu pour connaître les différentes méthodes pour installer Windows 11 sur un PC considéré comme non compatible.

Aspire Vero : on a testé pour vous le PC Windows 11 écolo

Un nouveau type de PC portables fait son apparition au catalogue d’Acer, avec son premier représentant, appelé Aspire Vero, adressé notamment aux utilisateurs sensibles à l’écologie. Réalisé en partie en plastique recyclé, il se distingue par un design original et séduisant. Acer devrait annoncer d’autres PC portables Vero, afin de former une véritable gamme à part entière en 2022. Parmi ses points forts, on note un clavier agréable à utiliser, une connectique complète et des performances solides même en 3D. On aime un peu moins l’écran LCD classique peu lumineux et l’autonomie un peu faiblarde.

