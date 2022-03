Halo : la série TV s’offre une deuxième bande-annonce explosive avant sa sortie

Très attendue, la série Halo sera diffusée le 24 mars sur Canal+ en France et sur Paramount+ aux États-Unis. En attendant son arrivée, Paramount+ fait patienter les fans avec une deuxième bande-annonce aussi explosive que le premier trailer partagé il y a deux mois. La deuxième bande-annonce montre évidemment Master Chief, mais offre aussi un aperçu de l’univers de Halo dans l’espace et sur la terre ferme.

Master Chief dans la série Halo – Crédit : Paramount+

La vidéo longue d’un peu plus de deux minutes regorge d’action avec des scènes explosives, mais aussi de moments à couper le souffle avec de la voltige aérienne et des paysages sublimes. Les fans sont plus qu’impatients de découvrir l’adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo.

De l’action, des explosions, des personnages iconiques, découvrez la nouvelle bande-annonce de la série Halo

La série Halo promet d’être fidèle à la série de jeux, mais elle montrera tout de même le visage de Master Chief pour la première fois. En plus de 20 ans, les joueurs n’ont jamais vu ce qu’il y avait sous le casque du Spartan John-117. Ils ont seulement aperçu ses yeux dans Halo 4 sorti en 2012 sur Xbox 360, puis en 2014 sur Xbox One et porté sur PC en 2020.

L’acteur canadien Pablo Schreiber (Orange Is The New Black, Sur écoute) a été sélectionné pour le rôle de Master Chief. En plus de la pression pour représenter parfaitement Master Chief avec des attentes élevées de la part des fans, Pablo Schreiber a dû faire face à d’autres défis lors du tournage. Il a révélé que l’armure de Master Chief est tellement lourde qu’elle était difficile à porter sur le plateau de tournage. Et pour cause, elle pèse environ 23 kg. L’acteur devra d’ailleurs s’y habituer puisqu’une deuxième saison a déjà été signée avant la diffusion de la première.

Enfin, la deuxième bande-annonce de la série Halo nous a fait découvrir plusieurs personnages et éléments issus des jeux vidéo. En plus de Master Chief, on a notamment vu la coalition extraterrestre appelée Alliance Covenante, la fameuse épée à énergie très puissante utilisée par les Covenants et le capitaine Jacob Keyes interprété par Danny Sapani. D’ailleurs, nous vous avons préparé un résumé des points importants de la série TV Halo avant sa sortie la semaine prochaine.

Source : We Got This Covered