Harley Quinn et Spider-Man sont les costumes les plus populaires pour Halloween 2021

Grâce à leur suprématie dans l’actualité cinématographique, Spider-Man et Harley Quinn sont d’ores et déjà les personnages plus adulés pour cet Halloween 2021.

Après une pandémie ayant mis à mal les traditions populaires, Halloween 2021 s’annonce d’ores et déjà comme un grand événement. Tradition séculaire outre-Atlantique, cette fête est désormais popularisée aux quatre coins du globe. Chaque année, c’est la même chose : tout le monde fait le chasse aux fantômes et aux meilleurs costumes ! Exit les zombies et les tueurs sanguinaires , cette année c’est Harley Quinn et Spider-Man qui attirent les convoitises. Entre le retour fracassant de Suicide Squad et l’arrivée du prochain opus de l’homme-araignée, pas étonnant que le public veuille reprendre ces rôles dans la vraie vie.

Harley Quinn hantera les fêtes d’Halloween 2021 – Crédit : Warner Bros Studios

Les scores de ventes et de recherches donnent le tournis. En effet, les costumes de Peter Parker et de la compagne du Joker ont été cherchés 90 500 fois !

Harley Quinn et Spider-Man : les vedettes d’Halloween 2021

Faire peur, ce n’est plus vraiment le leit-motiv d’Halloween.Depuis plusieurs années déjà, les fans profitent de la fête pour se glisser dans la peau de leur personnage fétiche. Cette année, les supers-héros ont la côte. Et les fantômes risquent bien de rester au vestiaire. Il suffit de regarder la liste des tendances dressée par Nasty Gal. Le média s’est basé sur les résultats de recherches Google. Derrière les deux héros, on trouve en tête des envies : Harry Potter, Wonder-Woman, Batman ou encore Black Widow.

La raison ? Elle semble pourtant simple : la présence offensive de ces personnages et le marketing qui en découle. Cette année, nous avons eu droit aux adieux de la veuve noire, à l’arrivée de Pattinson dans la peau de Bruce Wayne ou encore à un nouvel opus de la belle amazone. Ceci explique donc cela. Ce classement n’a donc rien de bien surprenant, il faut bien l’avouer. DC et Marvel sont parvenus à leurs fins : devenir des références ultimes dans la culture pop et geek, toutes audiences confondues. Mais les traditions ont la dent dure, et certains noms (étonnants) sont encore dans la liste, à l’instar de la Princesse Leia ou encore Dracula.

Halloween 2021 sera un grand cru. Après une année sans fêtes, ce retour s’annonce déjà comme un moyen de rassembler les fans, les familles et les enfants. N’oubliez pas de prévoir le stock de bonbons, si on venait à frapper à votre porte dans quelques semaines !

