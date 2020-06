Harry Potter dénonce lui-même la transphobie de J.K. Rowling

Suite aux tweets transphobes de l’auteur, plusieurs personnes, anonymes et célébrités ont contesté. Dans un essai pour The Trevor Project, Daniel Radcliffe a courageusement défendu la communauté transgenre. « Les femmes transgenres sont des femmes à part entière », a-t-il écrit. « Toute déclaration contraire porte atteinte à l’identité et à la dignité des personnes transgenres, et va à l’encontre de tous les conseils donnés par des associations professionnelles de la santé qui ont beaucoup plus d’expertise en la matière que JK ou moi-même «

Transgenres et non binaires

« Il est clair que nous devons faire plus pour soutenir les personnes transgenres et non binaires. Il ne faut pas invalider leur identité et ne pas causer de nouveaux dommages« , a poursuivi Radcliffe. Il a également exhorté tous les fans transgenres de la saga Harry Potter à ne pas laisser les commentaires de Rowling créer une haine à l’égard du monde des sorciers. « J’espère que vous ne prendrez pas trop en compte ses commentaires. »

Indignations et protestations internationales

Radcliffe n’est pas le seul acteur de Harry Potter à contre-attaquer les tweets de Rowling. L’actrice Katie Leung, qui a interprété Cho Chang, a récemment publié plusieurs liens de redirection vers des organismes de bienfaisance qui œuvrent pour le bien-être des personnes trans et soutiennent la communauté LGBTQ. Ces derniers temps, notamment avec le mouvement Black Lives, toute persécution, discréditation, ou traitement injuste des minorités opprimées provoquent un tollé de la part de l’opinion publique. Une tendance générale qui favoriserait donc le vivre ensemble et la tolérance.

