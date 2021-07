Hawkeye : date officielle et première photo pour la série Disney+

Crédit : Marvel Studios

Marvel Studios pose les jalons de la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU). Et on peut le dire : cette étape est désormais lancé avec l’introduction du multivers dans Loki. Sans oublier que les Avengers vont désormais devoir affronter Kang le Conquérant. En plus des sorties cinématographiques comme le futur Shang-Chi, Marvel Studios mise sur les séries. Des séries diffusées sur Disney+ avec WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et Loki. Les spectateurs attendent aussi She-Hulk et Hawkeye. La seconde livre aujourd’hui sa date de sortie et une première photo officielle dévoilée par Entertainment Weekly.

Hawkeye arrive le 24 novembre prochain sur Disney+

La prochaine série de Disney+ n’est autre que Hawkeye. Une série centrée sur le personnage joué par Jeremy Renner depuis une décennie : Clint Barton. Comme le montre la première photo officielle, le super-héros se tient face à une jeune archère incarnée par Hailee Steinfeld.

En interview pour EW, Jeremy Renner explique que « Kate est une jeune femme de 22 ans, fan de Hawkeye (ndlr : Oeil-de-Faucon en VF) ».

Elle a des manières agaçantes mais charmantes car elle est une grande fangirl de Hawkeye. La relation se développe à partir de là. Mais le plus gros problème pour Clint Barton est qu’elle amène énormément de changements dans sa vie. – Jeremy Renner

Hawkeye arrive le 24 novembre sur Disney+ à raison d’un épisode par semaine.

Jeremy Renner a pris Hailee Steinfeld sous son aile

Si Clint Barton est le mentor de Kate Bishop dans la série, Jeremy Renner a également été celui de la jeune actrice.

Ça a toujours été mon rôle. En plus de jouer, je la protégeais et lui donnais des indications sur le déroulement d’un tel tournage. Les écrans verts, la vie de super-héros, etc. Je voulais la protéger, car c’est un travail très physique. Elle est une actrice merveilleuse, un être humain brillant, j’ai hâte de voir ce dont elle est capable. – Jeremy Renner

Scarlett Johansson a passé le flambeau à Florence Pugh. Anthony Mackie succède à Chris Evans. Et Hailee Steinfeld est formée par Jeremy Renner. Le MCU entre dans un nouveau chapitre majeur de son histoire.

