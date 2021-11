Hawkeye : Jeremy Renner compare le tournage à un manège à sensations

La série Hawkeye vient tout juste de faire ses débuts sur Disney+. Après les succès populaires de Loki ou WandaVision, la plateforme de streaming espère bien renouveler l’exploit avec ce projet. Pour le moment, les marqueurs sont tous au vert et les premiers retours semblent augurer une belle réussite. En pleine promotion, Jeremy Renner s’est confié sur les coulisses de la série et les moments phares du tournage. Le comédien garde notamment en mémoire certaines scènes d’action, qu’il n’hésite pas à comparer à des manèges à sensations fortes.

Hawkeye : une course poursuite mémorable ! – Crédit : Marvel

En effet, le rythme imposé par le réalisateur et les mouvements de caméras ressemblent (pour lui) à s’y méprendre à une folle cavalcade à bord d’un grand 8. Une comparaison assez inattendue mais follement amusante.

Hawkeye : un tournage explosif et vivifiant

Renner se souvient surtout d’une scène de course poursuite en voiture. « Ce n’est pas un façon habituelle de tourner ce genre de scène. On avait vraiment l’impression d’être dans un manège Disney. Il y avait beau y avoir quelqu’un pour conduire la voiture, on se sentait finalement très libres. On jouait mais on pouvait regarder tout ce qui se passait autour de nous. C’était assez dingue » explique ainsi le comédien. La séquence en question sera dévoilée en intégralité dans le prochain épisode de la franchise. Mais quelques bandes-annonces suggèrent déjà une scène d’action explosive !

Cette scène sera également importante dans le développement de la relation entre Kate et Clint, si l’on en croit les premières rumeurs. Renner explique que cette scène joue un rôle capital dans la suite des hostilités. Mais nous n’en saurons pas davantage avant la diffusion de l’épisode dans son intégralité vendredi prochain !

Avec une réalisation dopée aux scènes d’actions et de belles séquences tout en émotion, Hawkeye tient pour le moment toutes ses promesses auprès du public. La suite s’annonce déjà très prometteuse !

Source : Screenrant