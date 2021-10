Hawkeye : Jeremy Renner veut porter le costume du héros à l’école pour impressionner sa fille

L’attente des fans va enfin être récompensée : la série Hawkeye débarque prochainement sur Disney +. Afin d’assurer la promotion du programme, Jerermy Renner a été reçu dans le célèbre Kimmy Live outre-Atlantique. Pour l’occasion, le comédien est revenu sur quelques secrets bien gardés de la série. Mais Renner a également raconté une anecdote assez amusante. En effet, l’acteur aurait aimé conserver son costume après le tournage pour impressionner sa fille. Car cette dernière ne semble pas croire que c’est bien son père qui campe le super-héros à l’écran.

Quand Hawkeye aimerait intervenir dans le monde réel – Crédit : Marvel Studios

Malheureusement pour lui, Marvel n’autorise pas ses poulains à garder des souvenirs. Renner ne verra ainsi jamais son rêve exaucé : celui de débarquer dans l’école de sa fille avec la panoplie intégrale d’Hawkeye.

Hawkeye : Quand Renner veut jouer le héros dans la vraie vie

Pourtant, le comédien se fait déjà remarquer par de nombreux autres enfants. Lorsqu’il va chercher sa fille à l’école, c’est une horde de bambins qui viennent le saluer ou l’embrasser. Seule sa fille ne semble pas croire que son papa est en réalité le fameux héros Marvel. Une situation aussi amusante qu’embarrassante pour Renner. Mais cela prouve bien qu’il est un papa modèle, qui veut faire la fierté de sa progéniture !

La série débarquera le 24 novembre prochain dans le catalogue Disney +. Outre Renner et Steinfeld, le programme mettra également en scène Vera Farmiga, Fra Free, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et Alaqua Cox. Selon le synopsis officiel, Hawkeye devra tout mettre en oeuvre pour retrouver sa famille avant Noël. Mais une jeune fille, rêvant de devenir aussi justicière, risque bien de lui mettre des bâtons dans les roues.

La réalisation semble promettre un programme alléchant et visuellement réussi. Hawkeye devrait logiquement rencontrer le même succès que ses prédécesseurs, Loki et WandaVision. Réponse dans quelques semaines sur nos petits écrans !

A lire aussi – Pourquoi Hawkeye n’est plus membre des Avengers dans la série Disney+ ?

Source : We Got This Covered