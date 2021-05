HBO Max vous suggère des programmes selon votre signe astrologique

Et si l’astrologie s’invitait sur les plateformes de streaming ? C’est le pari fou sur lequel semble vouloir miser HBO Max. Convaincu que de nombreux utilisateurs croient au pouvoir zodiacal, la plateforme propose désormais aux utilisateurs une sélection de programme selon leur signe astrologique. Alors coup de génie ou simple idée marketing ? Baptisé Max Horoscopes, cet algorithme choisira le meilleur programme selon les caractéristiques de votre signe. Alors que vous soyez une vierge romantique ou un sagittaire vindicatif, il y aura toujours un film ou une série pour vous !

Pour mieux expliquer le fonctionnement de cette nouvelle commande intuitive, le directeur de la plateforme s’est appuyé sur plusieurs exemples afin de convaincre pleinement les utilisateurs.

Quand l’horoscope devient vecteur de choix

Plusieurs signes ont ainsi été pris en exemple pour mieux expliquer le fonctionnement de cette nouvelle classification. Un lion sera ainsi sûrement séduit par la violence de Game of Thrones. Un verseau solitaire devrait trouver son compte avec V pour Vendetta. Un poisson romantique se tournera automatiquement vers un film d’amour.

Mais si vous n’êtes pas sensible aux significations zodiacales, pas de panique. La plateforme vous propose un bref quiz. A l’issue de ce dernier,vous en saurez davantage sur vos caractéristiques émotionnelles et psychologiques. Et vous devriez ainsi trouver LE programme qui vous convient le mieux ! Enfin, tout cela semble parfaitement fonctionner sur le papier. Reste à savoir si les programmes sélectionnés vous conviendront vraiment !

Cerise sur le gâteau : vous pourrez également accéder à de nombreuses fiches dédiés aux comédiens dont le signe astrologique correspond au mois en cours. Pas très utile, on l’admet volontiers, mais en tout cas original et récréatif !

Si certains parlent d’une petite révolution, d’autres se montrent déjà plus moqueurs. Il est en effet compliqué de ne pas y voir une vaste campagne marketing pour séduire de nouveaux abonnés. Mais la plateforme semble croire dur comme fer à ce nouveau procédé. Reste à savoir si les chiffres s’emballeront après quelques mois de mise en service.

