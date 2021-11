Heinz lance le premier ketchup “martien”

Heinz vient de dévoiler sa première bouteille de ketchup « Marz Edition », une sauce fabriquée à partir des mêmes tomates que celles utilisées dans sa populaire édition terrestre, mais cultivées dans les mêmes conditions que celles rencontrées sur Mars. Ce condiment pour le moins original est le fruit de deux années de recherche menées par une équipe d’astrobiologistes de l’Aldrin Space Institute du Florida Institute of Technology.

Ketchup « Marz Edition » – Crédit : Heinz

Afin de démontrer que les tomates peuvent être récoltées sur Mars, les plantes ont été cultivées dans un simulant martien. Il s’agit la d’un type de terre dont la composition chimique correspond à celle du régolithe de la planète rouge. Les scientifiques ont soumis leurs plants aux mêmes conditions de température et d’humidité que sur notre proche cousine. Les experts de Heinz et de l’Aldrin Space Institute ont sélectionnés certains types graines, et mis en œuvre de nouvelles techniques agricoles adaptées à de telles contraintes.

Heinz Tomato Ketchup Marz Edition : une méthode également applicable … sur Terre !

Cette découverte est une excellente nouvelle pour de futures missions de colonisations martiennes. En effet, il est préférable de cultiver de la nourriture sur place plutôt que de l’importer. Cela permet une plus grande viabilité du projet martien, et de substantielles économies de place et de poids à bord du vaisseau. Les chercheurs espèrent ainsi pouvoir cultiver un potager sur Mars. Cependant, cette méthode pourrait être utilisée sur notre Terre. Cela permettrait de faire pousser des tomates dans des endroits arides et reculés, là où jusqu’à présent les contraintes climatiques ne le permettent pas.

Les repas dans l’espace sont majoritairement constitués de plats déshydratés. À bord de l’ISS par exemple, les astronautes doivent ensuite réhydrater leurs aliments avant de les déguster. La sauce accompagnant ces plats est elle déjà a l’état liquide, et est d’une grande importance pour le moral de l’équipage. Un dicton dit même : « Dans l’espace, ce n’est pas la nourriture qui compte, c’est la sauce« .

À lire aussi > De l’eau sur Mars : des océans seraient cachés sous la croûte de la planète rouge

Source : space.com