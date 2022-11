James Gunn et Peter Safran ont été nommés ensemble à la tête de DC Studios pour superviser les prochaines productions concernant les super-héros. Le réalisateur est officiellement co-PDG depuis hier, mardi 1ernovembre. Henry Cavill qui est officiellement de retour dans le rôle de Superman est maintenant impatient de discuter avec James Gunn.

Henry Cavill © Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

L’acteur britannique veut évidemment lui parler du futur de Superman. Il veut peut-être aussi discuter de Man of Steel 2 dont nous avons eu récemment des nouvelles. On rappelle tout de même que le film n’a pas encore été confirmé par DC. En tout cas, tous ces changements du côté de DC en ce moment rendent les fans impatients de découvrir la suite de l’univers cinématographique.

Henry Cavill n’a encore jamais rencontré James Gunn

Au cours d’une interview avec IGN pour la sortie de Enola Holmes 2 sur Netflix, Henry Cavill a révélé qu’il n’a encore jamais rencontré James Gunn. « Je n’ai pas encore rencontré James. J’ai très hâte de le rencontrer. C’est clairement un homme très, très talentueux, et j’ai hâte de m’asseoir et d’avoir de longues, longues conversations avec lui. Je suis très heureux qu’il soit là et très enthousiaste à l’idée de toutes les opportunités futures sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble », a déclaré Henry Cavill.

Il y a seulement quelques jours, Henry Cavill teasait lui-même un « avenir brillant » pour Superman dans le DCEU. Bien qu’il n’ait pas donné de détails supplémentaires, il ne fait aucun doute que l’avenir prometteur du super-héros est étroitement lié avec l’arrivée de James Gunn à la tête de DC Studios. La suite de Man of Steel sorti en 2013 semble donc être plus en plus probable. Nous verrons bien à quoi aboutiront les conversations entre James Gunn et Henry Cavill.

En attendant, l’acteur britannique a fait de la place dans son emploi du temps. Il a quitté le rôle de Geralt de Riv dans la série The Witcher de Netflix, à la grande déception des fans. Nous ne connaissons pas encore les raisons précises de son départ, mais les fans ont déjà plusieurs théories.

