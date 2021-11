Henry Cavill se blesse gravement, Apple met en place le Self Service Repair, le Xbox Cloud Gaming enfin disponible sur consoles, c’est le récap’

Henry Cavill raconte s’être gravement blessé sur le tournage de la deuxième saison de The Witcher, Apple permet aux consommateurs de réparer leurs appareils grâce au programme Self Service Repair, le Xbox Gaming Cloud débarque enfin sur Xbox Series et Xbox One, c’est le récap’ du jour.

Une blessure aurait pu être fatale à la carrière d’Henry Cavill

Henry Cavill est connu pour ses rôles d’action et l’entrainement physique de haut niveau qu’il suit depuis des années. Mais personne n’est à l’abri d’un accident et le héros de The Witcher en est la preuve. Sur le tournage de la saison 2 de la série, il s’est en effet déchiré les ischio-jambiers au cours d’un sprint et a été contraint de s’arrêter pendant plus d’un mois. Le tournage a dû continuer sans lui puis l’acteur a repris son rôle physique, heureusement sans nouvelle complication. The Witcher 2 sortira sur Netflix le 17 décembre 2021.

Image extraite de The Witcher saison 1 – Crédits : Netflix

Il est enfin possible de réparer soi-même son iPhone

Apple vient de dévoiler son programme Self Service Repair qui permettra enfin aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils. Avec plus de 200 pièces détachées mises en vente, accompagnées de notices et d’outils de réparation, les consommateurs seront désormais en mesure de remplacer l’écran, la batterie ou encore l’appareil photo de leur smartphone. Pour l’instant, le programme ne sera disponible que sur les gammes d’iPhone 12 et iPhone 13. Le Self Service Repair sera lancé en janvier 2022 aux États-Unis avant d’être proposé à d’autres pays au cours de l’année.

iPhone 13 – Crédit : Sahej Brar / Unsplash

Le Xbox Cloud Gaming arrive enfin sur les consoles de salon

Microsoft vient d’annoncer que le Xbox Cloud gaming est enfin disponible sur les consoles Xbox Series X/S et Xbox One et explique que désormais « vous pouvez découvrir et tester un grand nombre de titres rapidement, directement sur le cloud ». Le but est donc de permettre aux abonnés de tester les jeux en avance avant de les télécharger. Le Xbox Cloud Gaming vous donne également la chance de rejoindre une partie d’un ami qui vous a invité, même si vous n’avez pas téléchargé le jeu sur votre Xbox. Microsoft a également confirmé que la bibliothèque des titres jouables sur le cloud sera progressivement agrandie.

