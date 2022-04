Une heureuse surprise dans Moon Knight, Henry Cavill ne jouerait plus Superman, valider son diplôme sur Age of Empires IV, c’est le récap’

Le premier épisode de Moon Knight renferme un cadeau, Henry Cavill va remiser la cape de Superman au placard, Age of Empires IV entre à l’université, c’est l’heure du récap’ !

Lisez gratuitement un ancien comic grâce à la série Moon Knight. Supergirl prendrait le relais du Superman de Cavill dans le DCEU. Une université américaine inclut Age of Empires IV dans son programme. Place au récapitulatif !

Moon Knight : un QR Code dissimulé dans le premier épisode

Le premier épisode de Moon Knight a été dévoilé sur Disney+. Et une heureuse surprise attendaient les abonnés au détour d’une scène : un mystérieux QR Code. En scannant ce dernier, vous pouvez lire gratuitement le comic Werewolf By night #32. Soit la première BD où le super-héros Moon Knight apparaît dans l’univers Marvel.

Un comic gratuit disponible grâce à Moon Knight – Crédit : Disney+



Superman : clap de fin pour Henry Cavill

Selon plusieurs sources, Henry Cavill n’incarnera plus Superman à l’avenir dans le DCEU. Pour le remplacer, le studio prévoirait de lancer Supergirl dans le grand bain, laquelle n’est autre que la cousine de l’homme d’acier. La comédienne Sasha Calle serait pressentie pour incarner la super-héroïne dans une timeline où Superman a été assassiné dès le berceau.

Henry Cavill dans Batman v Superman : L’Aube de la justice – Crédit : Warner Bros. Pictures



Age of Empires IV débarque à l’université

Jeu mythique, Age of Empires IV nous plonge dans les évènements tumultueux du Moyen Âge. De quoi attirer l’attention de plusieurs professeurs d’histoire sévissant du côté de l’Université d’Arizona. Ces derniers ont lancé un programme incitant les joueurs à terminer Age of Empires IV et à participer en parallèle à des modules revenant sur les faits historiques narrés dans le jeu. À l’issue d’une évaluation, ils pourront valider un crédit universitaire qui comptera dans leur futur diplôme.

