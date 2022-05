« Hey Sonos » : le constructeur va lancer son assistant vocal maison

Les enceintes Sonos vont bientôt être agrémentées d’un assistant vocal maison. De quoi faire de l’ombre à Google Assistant et Amazon Alexa.

Vous allez bientôt pouvoir commander votre enceinte Sonos à distance sans passer par Google Assistant ou Amazon Alexa. D’après les informations de The Verge, le constructeur déploiera une mise à jour logicielle le 1er juin qui embarquera un assistant vocal maison. L’ensemble des appareils propulsés par la mouture S2 du logiciel y seront compatibles.

Dans un premier temps, seuls les utilisateurs américains en bénéficieront avant que Sonos Voice Control se déploie à l’international. Pour l’activer, il suffira de dire « Hey Sonos ». Lors du lancement, l’assistant vocal fonctionnera notamment avec Apple Music, Amazon Music, Pandora et Deezer. Néanmoins, Spotify et YouTube Music ne seront pas compatibles, du moins dans l’immédiat.

Sonos mise sur la confidentialité de son assistant vocal

Afin de se différencier des assistants vocaux susmentionnés, Sonos Voice Control n’enregistra pas les requêtes des utilisateurs. Il faut dire que ces derniers sont de plus en plus méfiants quant à l’utilisation de leurs données. Si les collectes d’enregistrements visent officiellement à améliorer l’outil, certains usagers craignent qu’elles soient utilisées officieusement à des fins publicitaires.

Du reste, Sonos Voice serait plus rapide que ses rivaux pour les commandes musicales essentielles, d’après des tests internes menés par l’entreprise. On peut en outre imaginer que l’assistant donnera accès à des fonctionnalités inhérentes à Sonos comme des réglages en profondeur de l’enceinte, lesquels n’étant pas pris en charge par Alexa et consorts. Une hypothèse qu’il faudra toutefois vérifier une fois que Sonos Voice sera déployé.

Dans son papier, The Verge a également donné des nouvelles de la barre de son low-cost de Sonos. Celle-ci s’intitulera Sonos Ray et sera mise à prix à 250 dollars. Alors que son officialisation ne devrait plus tarder, le média précise qu’elle sera dénuée de micros dédiés aux commandes vocales.

