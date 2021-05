Highlander : Henry Cavill en tête d’affiche du reboot ?

Alors qu’il semble définitivement écarté de la franchise Superman, Cavill pourrait reprendre du service dans le reboot de la saga Highlander. En projet depuis de longues années chez Lionsgate, le projet semble devenir concret. Mais pour le moment, tout est encore en négociation. Ainsi, on ignore si Cavill jouera Connor MacLeod ou un tout autre personnage. Portée par le réalisateur de John Wick, cette nouvelle mouture promet déjà de redonner un souffle de modernité à la célèbre saga.

Le reboot de la saga Highlander se précise – Crédit : 20th Century Fox

Il aura fallu de longues années pour que les choses puissent enfin avancer. Car nombreux sont ceux qui ont voulu se frotter au projet avant d’abandonner. C’est notamment le cas de Tom Cruise, Ryan Reynolds et du réalisateur Justin Lin.

Un retour attendu

Nous devons la nouvelle à Deadline. Le média affirme en effet que Cavill serait en pleines négociations pour acter sa participation au projet. Ce nouveau départ devrait se concrétiser sous la forme d’une trilogie inédite. Neal H. Moritz, producteur de Fast and Furious, semble également être de la partie. Une nouvelle équipe est enfin prête à prendre la suite de Peter Davis, producteur du film original, récemment décédé.

Highlander et son univers étendu auront marqué toute une époque. On se souvient évidemment de la saga des années 80, mettant en scène Christophe Lambert et Sean Connery. Mais il y a également eu de nombreuses versions animées, plus ou moins abouties. Autant dire que ce redémarrage est attendu comme le messie par les fans du monde entier.

Il s’agit désormais pour l’équipe créative de bâtir un projet solide, avec un scénario à la hauteur de toutes les espérances. Un peu surannée, la franchise initiale mérite une grand coup d’inventivité et de modernité pour s’assurer un retour réussi. Mais il faudra se montrer patient pour découvrir le résultat, tout étant encore en phase primaire de travail et de réflexion.

Source : Screenrant

James Bond : Henry Cavill est trop connu pour incarner 007