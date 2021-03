Hisense : les ventes de laser TV ont augmenté de 325 % en 2020, la norme du futur ?

Hisense vient d’annoncer que ses ventes de laser TV ont explosé en 2020 avec une augmentation de 325 %. Selon le constructeur chinois, les laser TV vont devenir de plus en plus populaires jusqu’à être une norme du futur.

Depuis 2014, le constructeur chinois Hisense est un spécialiste des laser TV, ou plutôt des vidéoprojecteurs laser à ultra-courte focale couplés à un écran de projection ALR. Ainsi, les laser TV ont tendance à avoir un écran plus grand et une lumière bleue moins forte par rapport aux téléviseurs traditionnels. L’été dernier, Hisense a lancé un vidéoprojecteur laser 4K HDR Ultra HD à courte focale avec son écran anti reflet de 100 pouces, le tout pour 4 500 €.

Le laser TV Hisense 100L9 – Crédit : Hisense

Hisense vient d’annoncer dans un communiqué de presse que : « la Covid-19 accélère l’adoption de la technologie et une augmentation remarquable apparaît dans le temps d’écran quotidien ». En effet, la pandémie et les différents confinements ont sollicité les activités en intérieur.

« Le laser TV est la solution d’affichage ultime » selon Hisense

Hisense a ainsi confirmé que les ventes internationales de ses laser TV ont augmenté de 325 % en 2020. Les laser TV sont généralement très appréciés en raison de leur taille d’écran plus importante que les téléviseurs traditionnels. Les autres constructeurs se focalisent surtout sur les écrans OLED comme LG et sa nouvelle dalle OLED evo en 55, 65 et 77 pouces annoncée au CES 2021. Pourtant, selon Hisense, « le téléviseur grand écran est une tendance future […] le laser TV est la solution d’affichage ultime ».

Outre la taille d’écran plus généreuse, le constructeur chinois a aussi indiqué les autres avantages des laser TV. Le principal est probablement l’émission réduite de lumière bleue qui est reconnue pour être plus ou moins néfaste après une longue exposition. D’après Hisense, « l’image sur l’écran est réfléchissante au lieu d’être directement projetée vers les yeux. Par conséquent, les téléspectateurs sont hors de la zone de forte lumière bleue avec une exposition à la lumière bleue de 0, ce qui peut éviter la fatigue oculaire ». Ensuite, d’autres avantages sont l’expérience immersive et une meilleure consommation d’énergie.

Enfin, Hisense a conclu en rappelant que le premier laser TV RVB, le 100L59, sera lancé en août 2021 en Europe et en Amérique du Nord. D’ailleurs, n’hésitez pas à consulter notre comparatif TV si vous hésitez sur la technologie à choisir.

Source : Notebook Check