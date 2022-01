Hocus Pocus 2 : Le tournage enfin terminé, le film sortira pour Halloween 2022

Le tournage du second volet d’Hocus Pocus est enfin terminé et le producteur officialise une sortie pour Halloween 2022.

Tremblez de peur (ou de rires), les sœurs Sanderson sont bientôt de retour ! Il aura fallu plus de 20 ans pour que cette petite madeleine de Proust connaisse enfin une suite ! C’est désormais chose faite ! Après un tournage dense, ce second opus tant attendu est enfin dans la boîte. Il faudra désormais attendre les fêtes d’Halloween 2022 pour découvrir le résultat final ! Si le trio légendaire de comédiennes est de retour, beaucoup de secrets entourent encore cette production qui s’annonce spectaculaire. Mais attention, les fans ont la dent dure et il n’est pas question de les décevoir.

Rendez-vous en Octobre 2022 mes sœurs ! – Crédit : Walt Disney Production

Le producteur Adam Shankman vient d’annoncer officiellement la nouvelle. Hocus Pocus 2 sera diffusé sur la plateforme Disney+ en Octobre 2022.

Hocus Pocus 2 officialise son futur lancement

Pour ce retour en grandes pompes, on retrouvera à l’écran de nouveaux visages. Ainsi Bettle Midler et ses comparses seront accompagnées par Whitney Peak (Becca), Lila Buckingham (Cassie) et Belissa Escobedo (Izzy). Mais ce retour permettra également de retrouver à l’écran un visage bien connu : celui de Doug Jones, dans la peau du gentil zombie Billy Butcherson. Ce second opus semble également reprendre les codes de son prédécesseur. En effet, en sous-titre, le film porte la mention « flamme noire », celle qu’il ne faut surtout pas allumer !

Autre clin d’œil très attendu : le nouveau numéro musical des trois sorcières. 20 ans après la reprise iconique du titre I Put a Spell On You, les sœurs Sanderson s’attaqueront cette fois au tube One Way Or Another. Plusieurs vidéos ont déjà fuité sur la toile et promettent une séquence alléchante. Pour les autres surprises, il faudra encore s’armer de patience.

Plus que 9 petits mois d’attente avant de découvrir Hocus Pocus 2 depuis son canapé. Alors en attendant, pourquoi pas revisionner le premier film, toujours aussi culte ?!

Source : Screenrant