Honda : 1,4 million de véhicules auraient une pompe à carburant défectueuse

Afin d’être couverts par ce rappel, les véhicules Honda doivent répondre à certains critères. En effet, le rappel concerne uniquement des véhicules récents. Par exemple, les Honda Accord 2018 et 2019, l’Acura NSX, la Civic Hatchback, la Civic Type R et la Civic Type HR-V, ainsi que l’Acura RDX / RLX / RLX Sports Hybrid 2019, la Honda Fit et la Honda Insight 2019-2020 sont concernés.

Rappel et suivi

Pour savoir si leurs véhicules seront rappelés, les propriétaires de Honda peuvent entrer les informations de leur voiture sur le site Web de rappel de la marque. Sinon, ils peuvent attendre que Honda leur envoie un courrier contenant plus de détails. Les mails sont attendus vers fin juillet. Compte tenu du délai, les propriétaires de voitures concernés pourront amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire remplacer la pompe à carburant gratuitement. À noter que tous les véhicules rappelés sont dotés d’une pompe à carburant basse pression située dans le réservoir d’essence.

Rien d’alarmant

Jusqu’à présent, la société n’a reçu aucun rapport d’épaves ou de blessures résultant de ce composant défectueux. En effet, au cas ou la pompe à carburant tombe en panne, la voiture peut refuser de démarrer.

