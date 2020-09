Hongqi S9 : l’hypercar hybride chinoise de 1 400 chevaux

L’hypercar sera propulsée par un moteur V8 biturbo ainsi que par des moteurs électriques. Elle sera la plus chère jamais produite en Chine, et disposera d’une puissance de pas moins de 1 400 chevaux.

Hongqi S9 – Crédit : Johannes Maximilian

La Hongqi S9 n’est qu’à 100 ch de la Bugatti Chiron, mais elle promet déjà une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 1,9 seconde, soit autant que la Tesla Roadster, qui devrait partir à l’assaut du Nürburgring en 2021. Selon Elon Musk, celle-ci pourrait devenir encore plus puissante grâce à un moteur de fusée de SpaceX, lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 1,1 seconde.

La Hongqi S9 serait capable d’atteindre une vitesse de pointe de 400 km/h. Sur le côté se trouvent deux portes-papillon, qui s’ouvrent vers le haut. La voiture utiliserait beaucoup de fibre de carbone pour la rendre plus légère. Enfin, à l’intérieur de cette voiture, on retrouve un design très futuriste avec un écran principal et des sièges en Alcantara.

Prix et disponibilité

La Hongqi S9 sera produite à 70 unités, ce qui peut paraître beaucoup pour une hypercar. Chacune sera vendue pour environ 10 millions de yuans, ce qui fait environ 1 250 000 euros. Cela correspond à la moitié du prix de la Bugatti Chiron, mais c’est plus cher que si vous décidiez de construire une réplique en carton de la Bugatti Chiron avec 100 dollars comme ces passionnés d’automoto au Vietnam.

On ne sait pas exactement quand la S9 sera produite. Selon Carscoops, si Hongqi suit sa feuille de route, le constructeur automobile chinois devrait commencer la production de la S9 dès l’année prochaine.

Source : carscoops