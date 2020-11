Honor 10X Lite : le nouveau champion du rapport qualité-prix

Référence du rapport qualité-prix, Honor revient en force sur le marché des smartphones avec un mobile au tarif contenu et aux spécifications techniques pour le moins intéressantes.

Un bel et grand écran

L’écran FullView de 6,67 pouces du Honor 10X Lite s’apprécie sur toute sa longueur (ratio corps / écran de 90.3%) grâce au discret poinçon qui loge la caméra frontale. Pas de bande ou d’encoche pour gâcher la vue, la navigation, le visionnage de vidéos et le jeu mobile n’en sont que plus agréables.

La dalle IPS LCD affiche une définition FHD+ de 2400 x 1080 pixels pour une résolution de 394 pixels par pouce. Son mode “Confort des yeux” de réduction de la lumière bleue est certifié par le spécialiste allemand TÜV Rheinland.

Le design de l’appareil est vraiment élégant, avec un lecteur d’empreintes latéral pratique pour le déverrouillage ou l’authentification. Pour l’esthétique, on retrouve un coloris noir sobre et classique, mais aussi un modèle vert qui ravira ceux qui sont en quête de plus d’originalité.

Une autonomie sensationnelle

L’un des points forts du Honor 10X Lite est son immense batterie de 5000 mAh, encore plus généreuse que ce que l’on retrouve sur la plupart des modèles haut de gamme. De quoi fournir aisément une autonomie de deux jours au smartphone. Le constructeur communique une endurance de 64 heures en appel et de 23 heures en vidéo.

Et ce n’est pas tout puisqu’en plus de profiter d’une autonomie confortable, le Honor 10X Lite réussit également la performance de se recharger rapidement grâce à la technologie SuperCharge d’une puissance de 22,5W. Concrètement, le smartphone atteint 18% de batterie en 10 minutes de charge, 46% en 30 minutes et 96% en 80 minutes.

Un stockage généreux

Les photos, vidéos, applications et jeux sont de plus en plus lourdes et l’on a parfois du mal à trouver suffisamment d’espace pour stocker tout ce que l’on voudrait sur notre smartphone. Un problème qui ne devrait pas arriver avec le Honor 10X Lite, qui dispose de 128 Go d’espace de stockage. Et, élément de plus en plus rare de nos jours, le smartphone est équipé d’un emplacement pour carte microSD afin d’étendre la mémoire jusqu’à 512 Go, en plus du double emplacement pour cartes NanoSIM.

Le mobile est propulsé par le SoC octa-core Kirin 710A et 4 Go de RAM. Il tourne sous Android 10 via la surcouche maison Magic UI 3.1, qui offre des fonctionnalités supplémentaires (captures d’écran simplifiées, mode multi-fenêtres, collage photo…) et des options de personnalisation de l’interface. Pour gagner des images par seconde et améliorer la qualité graphique des jeux, le Honor 10X Lite bénéficie aussi de la technologie GPU Turbo.

Le HONOR 10X Lite intègre le store d’applications AppGallery. Vous pouvez retrouver facilement la plupart de vos applications habituelles en utilisant l’application Petal Search, préinstallée sur le 10X Lite.

Les amateurs de photo ne sont pas oubliés

Honor a intégré un quadruple capteur photo à l’arrière de son 10X Lite. Le capteur principal de 48MP avec ouverture f/1.8 est associé à un module ultra-grand-angle de 8MP. L’angle de vision de 120° permet de prendre du recul sans avoir besoin de se déplacer. On trouve également une lentille macro de 2MP pour prendre de beaux portraits et des plans rapprochés et un capteur de 2MP dédié à la profondeur de champ, idéal pour les effets bokeh, la gestion de l’arrière-plan.

Le smartphone embarque un mode nuit performant pour ne pas perdre de qualité et obtenir des clichés visibles dans les conditions de basse luminosité. Un mode super ralenti nous offre un slow motion jusqu’à 480 images par seconde, alors que la vitesse d’obturation de 1/900s garantit de ne rien rater de l’action.

Pour les selfies et la reconnaissance faciale, le capteur frontal de 8MP et f/2.0 accomplit très bien son travail, même en plein soleil.

Un prix très attractif

Avec son tarif particulièrement agressif, le Honor 10X Lite fait mal à la concurrence. Son prix officiel est de 229 euros, mais une offre de lancement permet de bénéficier d’une remise immédiate de 30 euros. Le smartphone est donc disponible pour 199 euros seulement, et pour son lancement sera accompagné d’une enceinte connectée offerte sur le site de la marque, ou d’un bracelet connecté Honor Band 5 Sport offert chez Fnac, Darty et Boulanger. Un beau cadeau pour les fêtes de fin d’année.

Cet article est une publication sponsorisée par Honor.