Honor confirme le retour des services de Google sur ses smartphones

Honor Allemagne a officiellement confirmé sur son compte Twitter que ses futurs smartphones disposeront tous des services de Google, qui étaient absents depuis plusieurs années à cause de son lien avec Huawei.

Répondant à une question sur son tweet concernant le prochain téléphone Snapdragon 778, Honor a clairement indiqué que l’appareil portera le service Google. Elle a également confirmé que le téléphone conservera l’interface Magic UI avec quelques nouvelles fonctionnalités.

Honor 30 Pro+ – Crédit : Honor

Le Honor 50 serait le premier téléphone de l’entreprise à être lancé avec les services Google depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions strictes à Huawei en mai 2019. Les pertes croissantes et le déclin de la croissance de son activité de smartphones en raison de l’absence d’applications Google avaient récemment forcé Huawei à vendre Honor à un consortium d’entreprises chinoises pour 15 milliards de dollars.

Le retour des services de Google marquera un grand pas en avant pour le fabricant chinois, qui avait vu depuis quelques années ses parts de marché chuter. Avec sa nouvelle série Honor 50, le fabricant a désormais l’occasion de reconquérir ce qu’il a perdu depuis maintenant deux ans.

Qu’attendre des Honor 50 ?

La semaine dernière, le fabricant a confirmé que la série de smartphones à venir sera la première sur le marché à être alimentée par le processeur Snapdragon 778G qui a récemment été annoncé. La série Honor 50 devrait comprendre au moins trois smartphones, dont les Honor 50, Honor 50 Pro, et Honor 50 Pro+.

Nous connaissons déjà le design et certaines des caractéristiques de ce dernier. En effet, le Honor 50 Pro+ sera propulsé par un Snapdragon 888, et sera équipé d’un écran 6,79 pouces 2K AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il sera alimenté par une batterie de 4400 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 66 W et la recharge rapide sans fil 50 W.

Le Honor 50 Pro+ utilisera une configuration à 3 capteurs, dont un de 50 MP, un de 13 MP et un de 8 MP. Le téléphone utilisera également un capteur 3D ToF. Ils seront disposés dans deux cercles distincts au dos du smartphone, qui ressemblent beaucoup à ceux des futurs Huawei P50 Pro. À l’avant, le smartphone devrait être équipé de deux caméras frontales dans un poinçon, de 32 MP et 8 MP. Il devrait arriver d’ici quelques jours.

Source : Honor