Honor Magic 3 : le smartphone aura finalement droit à deux mises à jour majeures d’Android

Quelques heures après la présentation de ses nouveaux Honor Magic3, le fabricant chinois avait déclaré à nos confrères de 9To5Google que son smartphone n’aurait droit qu’à une seule mise à jour majeure : Android 12.

Honor Magic3 – Crédit : Honor

La réaction des internautes a été vive à ce sujet, et nombreux d’entres eux se demandaient pourquoi un téléphone vendu à partir de 899 euros allait bénéficier d’un suivi au niveau des mises à jour aussi médiocre. Face au tollé de cette annonce, Honor a finalement fait marche arrière.

Un représentant d’Honor a déclaré à Android Authority que la série Magic3 récemment annoncée recevra « au moins » deux mises à jour majeures du système d’exploitation Android, c’est-à-dire Android 12 et Android 13 en 2022, sans mentionner la période pendant laquelle les smartphones recevront les importantes mises à jour de sécurité.

Seulement deux ans de mises à jour chez Honor

En ne mettant à jour ses smartphones que pendant deux ans, Honor fait moins bien que la plupart de ses concurrents. En effet, grâce à la fusion entre Oxygen OS et la base de Color OS, OnePlus peut désormais proposer 3 ans de mises à jour Android majeures sur ses appareils phares, dont les OnePlus 9 et 9 Pro.

Suite à la présentation du Snapdragon 888, nous annoncions que Google et Qualcomm s’étaient associés pour permettre aux smartphones Android d’être mis à jour pendant plus longtemps. En effet, les smartphones équipés d’un processeur Snapdragon 888 pourront théoriquement être mis à jour pendant 3 ans pour les mises à jour Android, et 4 ans pour les mises à jour de sécurité. Néanmoins, il semble qu’Honor ait décidé de ne pas tirer le maximum du potentiel de ses smartphones.

Du côté de Google, l’entreprise américaine a récemment annoncé que ses prochains smartphones Pixel 6 et 6 Pro auraient droit à 5 ans de mises à jour, soit la période la plus longue à ce jour pour des smartphones Android. Cela a été rendu possible par l’adoption d’une puce faite maison, nommée Tensor. Google l’a mieux intégrée à son appareil qu’il aurait pu le faire avec une puce Snapdragon. Enfin, Apple conserve toujours son trône en matière de suivi, puisque certains de ses iPhone ont récemment bénéficié de leur septième mise à jour majeure.

Source : Android Authority