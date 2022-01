Horizon Forbidden West : une version PS4 inachevée du jeu fuite avant l’heure

Horizon Forbidden West fuite avant le lancement officiel – Crédit : Sony

Horizon Zero Dawn avait fait irruption sur le marché en 2017 exclusivement sur PS4. Les joueurs ont pu se mettre dans la peau d’Aloy, une orpheline confrontée à des robots redoutables dans une ambiance post-apocalyptique. Il s’agissait notamment de les chasser à coups de flèches et de pièges. Horizon Zero Dawn avait finalement débarqué sur PC en 2020. Et la suite du jeu Sony Interactive Entertainment s’apprête enfin à débouler. Horizon Forbidden West est ainsi programmé pour le 18 février prochain sur PS5 et PS4.

Comme le rapporte VGC, une mouture inachevée du jeu a toutefois atterri chez certains joueurs. Il s’agirait d’une version PS4 mise en oeuvre sur une console jailbreakée. Sur les réseaux sociaux, plusieurs images inédites ont notamment été dévoilées. Celles-ci ont d’ailleurs été rapidement supprimées dans la foulée pour atteinte aux droits d’auteur ce qui laisse supposer que la fuite est bien authentique.

Horizon Forbidden West en fuite : gare aux spoilers !

Outre quelques éléments artistiques absents, cette version embarquerait l’intégralité de l’aventure d’Horizon Forbidden West, d’après les informations de VGC. Pour le moment, elle ne transite visiblement pas sur les sites pirates. Mais la situation pourrait évoluer rapidement, ce qui serait un véritable camouflet pour Sony. Le cas échéant, les spoilers sur l’intrigue et le gameplay de cette suite risqueraient de se multiplier sur les réseaux sociaux et gâcher l’effet de surprise. Pour rappel, Sony avait déjà connu une situation similaire en amont de la sortie de The Last of Us Part 2, de multiples fuites étant survenues.

Le fait que la situation se répète laisse toutefois songeur. Sony Interactive Entertainment est-il victime d’une taupe ? Dans l’attente d’une communication officielle, découvrez ci-dessous quelques images supposées de cette mouture inachevée. Nous profitons de cet article pour vous rappeler que la mise à niveau vers la version PS5 d’Horizon Forbidden West sera finalement gratuite pour les joueurs PS4.

