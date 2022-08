House of the Dragon : le deuxième épisode explose le record du premier

House of the Dragon continue dans sa foulée. Le spin-off de Game of Thrones est très populaire. Le deuxième épisode a effectivement explosé le record du premier en attirant 10,2 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes.

Tandis que le premier épisode de House of the Dragon a explosé le record de HBO en devenant le meilleur lancement de série jamais réalisé à ce jour par la chaîne américaine, le deuxième épisode est allé encore plus loin. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de regarder la série, nous vous avons préparé un dossier avec tout ce qu’il faut savoir sur le spin-off de Game of Thrones.

House of the Dragon – Crédit : HBO

Disponible depuis dimanche 28 août sur HBO et HBO Max en outre-Atlantique et sur OCS en France, l’épisode 2 de House of the Dragon a rencontré un succès encore plus fort. Et pour cause, il a réuni 10,2 millions de téléspectateurs à sa diffusion, toutes plateformes confondues.

Le premier épisode de House of the Dragon a déjà été visionné par près de 25 millions de téléspectateurs

Par rapport au premier épisode, le deuxième épisode du spin-off de Game of Thrones a donc attiré 2 % de téléspectateurs supplémentaires. D’ailleurs, HBO a confirmé de son côté que le premier épisode a été visionné par près de 25 millions de téléspectateurs sur la TV linéaire, les services de vidéo à la demande et HBO Max aux États-Unis. Ce nombre ne comprend donc même pas les téléspectateurs en Europe et dans le reste du monde. L’épisode 2 a aussi dévoilé le générique sanglant de la série avec la musique originale de Game of Thrones.

Avec l’énorme succès de House of the Dragon, HBO a déjà renouvelé la série pour une deuxième saison. Francesca Orsi, la vice-présidente exécutive de la programmation de HBO a déclaré que : « nous sommes plus que fiers de ce que toute l’équipe de House of the Dragon a accompli avec la première saison. Notre distribution et notre équipe phénoménales ont relevé un énorme défi et ont dépassé toutes les attentes avec une série qui s’est déjà imposée comme une émission incontournable ».

S’il continue sur cette lancée, le troisième épisode de House of the Dragon attendu pour le 4 septembre établira probablement un nouveau record avec encore plus de téléspectateurs. D’ailleurs, la bande-annonce de cet épisode a dévoilé l’horrible nouveau méchant de la série, Craghas Drahar, Le Gaveur de Crabes.

