House of the Dragon : le trailer de l’épisode 9 annonce des rebondissements, du sang et de la trahison

Malgré l’émouvant appel à l’unité de Viserys dans l’épisode huit de House of the Dragon, la famille royale est désormais plus divisée que jamais. Un tremblement et tout pourrait s’effondrer pour la Maison Targaryen. Un tremblement provoqué par la reine Alicent interprétant mal les dernières paroles du Roi Viserys sur la succession au Trône de Fer, par exemple.

La bande-annonce de l’épisode 9 de House of the Dragon est là

L’épisode 8 de House of the Dragon était profondément triste. Nous avons vu le roi Viserys Ier, joué par Paddy Considine, prendre position, s’asseoir une dernière fois sur le trône pour assurer l’héritage de son petit-fils et lancer un appel désespéré à sa famille pour qu’elle mette de côté ses différences une fois pour toutes.

Après tant d’agitation et d’amertume, nous les avons vus rire, danser et boire ensemble, presque comme si les effusions de sang et les trahisons passées étaient oubliées. Sauf que cela n’allait pas durer. L’avant-dernier épisode de la première saison prépare le chaos à Port-Réal.

Le trailer dévoile les retombées de la mort du roi, Otto et le petit conseil décidant qui siègera sur le trône de fer. Le bien mystérieux Larys Strong (Matthew Needham) dit : « J’ai découvert quelque chose que vous devriez savoir », avant que la bande-annonce ne passe à un jeune garçon ressemblant à un Targaryen. Pourrait-il s’agir de Gaemon Palehair ?

Alors qu’Aemond (Ewan Mitchell) se promène, nous voyons Criston Cole lever son épée vers Harrold Westerling (Graham McTavish), Lord Beesbury (Bill Paterson) avertissant que ce qu’ils font est une trahison. Le trailer se termine sur la photo d’une couronne. Pas celle de Viserys, mais celle d’Aegon le Conquérant, suggérant que nous verrons Aegon II couronné d’ici à la fin de l’épisode 9.

L’épisode 9 de House of the Dragon sera disponible le 16 octobre. Réalisé par Clare Kilner (qui a également réalisé l’épisode quatre et l’épisode cinq) il est également écrit par la productrice exécutive Sara Hess (qui a écrit l’épisode six).