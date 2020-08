HP 15s-fq1034nf : le PC portable 15,6 pouces Full HD à seulement 450 €

Ce bon plan proposé par Darty vous permet de bénéficier d’une réduction de 10% sur le prix de l’ordinateur portable HP 15S-FQ1034NF. Ce dernier passe donc de 499,99 € à seulement 449,99 €. Ce n’est pas cher compte tenu de ses composants de dernière génération et de son écran Full HD de 15,6 pouces.

L’ordinateur portable HP 15s-fq1034nf dispose d’un équipement d’entrée de gamme, certes, mais qui est toutefois suffisant pour réaliser les nombreuses tâches bureautiques et multimédia du quotidien : lire ses mails, regarder des vidéos en streaming depuis Youtube ou Netflix, surfer sur le Web et les réseaux sociaux, faire ses comptes ou rédiger des courriers avec Word ou Excel, etc.

Dans cette optique, le processeur Intel Core i3-1005G1 (un modèle à 2 coeurs / 4 threads cadencés à 1,2/3,4 GHz) convient parfaitement. De la même façon, les 4 Go de mémoire présents suffisent, pour peu qu’on n’ouvre pas un trop grand nombre d’applications simultanément. Le SSD de 512 Go, quant à lui, offre une capacité de stockage appréciable tout en procurant une excellente réactivité à Windows 10 et aux applications.

Bon point, le HP 15s offre un bon confort d’affichage, grâce à son écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces.Celui-ci est équipé d’une dalle LCD mate, ce qui permet d’utiliser la configuration n’importe où sans que l’affichage ne soit perturbé par des reflets désagréables.

Pour le reste, le PC portable est doté d’un clavier avec pavé numérique et d’une Webcam HP, placée en haut de l’écran. La connectique est composée de trois ports USB 3.1 (dont un de type C), d’une sortie vidéo HDMI, d’une prise casque/micro et d’un lecteur de cartes mémoire SD.

Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2020 par marque

Cet article vous est proposé par Darty.