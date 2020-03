HP annonce un casque de réalité virtuelle développé avec Microsoft et Valve

Dans un communiqué inattendu, HP a annoncé hier la sortie d’un nouveau casque VR développé en partenariat avec Microsoft et Valve. Le constructeur n’a donné pour l’instant aucun détail technique, mais l’adresse web de la page du site HP nous confirme que son nom sera bien le Reverb G2.

Crédit : HP

En attendant d’en dévoiler plus, HP tease son nouveau casque en promettant « une expérience plus immersive, plus confortable et plus compatible que la génération précédente. ». Avec une telle description, on peut s’attendre à un modèle plutôt haut-de-gamme. Le court teaser vidéo de 14 secondes ne nous en dit pas plus, si ce n’est que HP qualifie déjà son casque nouvelle génération de « sans compromis ».

Le HP Reverb nouvelle génération

Tout comme son prédécesseur le HP Reverb, ce nouveau casque devrait être compatible avec SteamVR et Microsoft Mixed Reality. Son design semble assez similaire à celui de la première génération. On aperçoit deux caméras à l’avant, mais le reste de l’appareil reste assez flou.

Cette annonce surprise correspond avec la date de sortie du titre exclusivement en réalité virtuelle Half-Life: Alyx. Il se pourrait donc bien que Valve ait d’autres titres VR en préparation. En cette période de quarantaine à durée indéterminée, les jeux vidéo risquent de prendre de plus en plus de place dans notre vie. À défaut de pouvoir profiter du monde extérieur, c’est certainement le moment idéal pour se tourner vers la réalité virtuelle.

Avec les retards de production que cause actuellement l’épidémie de COVID-19, la date de sortie du HP Reverb 2 reste cependant à déterminer. Si vous voulez vous tenir au courant des dernières informations sur le casque, vous pouvez vous inscrire sur la page HP qui lui est dédiée.

Source : Engadget