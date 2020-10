Huawei lance les lunettes audio Eyewear II et améliore les FreeBuds Pro sur EMUI 11

Alors que les Eyewear classiques n’étaient proposées que dans un seul modèle, la seconde génération introduit une gamme de 4 lunettes différentes.

Huawei Eyewear II Smart Lang – Crédit : Huawei

La nouvelle gamme Eyewear II comprend deux lunettes de soleil, les Smart Lang et les Smart Myma. Pour la première fois, Huawei introduit deux lunettes compatibles avec les verres correcteurs, les Smart Havana et les Smart Kubo. Elles auront comme lourde tâche de concurrencer les trois nouvelles Bose Frame.

Les Eyewear II concervent la même philosophie au niveau du design, à savoir la fusion parfaite entre la technologie et la mode. La nouvelle génération se concentre sur l’amélioration de l’expérience audio. Les nouveaux haut-parleurs sont semi-ouverts et disposent d’un large diaphragme de 128 mm. En plus d’améliorer la qualité sonore, Huawei a réduit la fuite sonore de 12 dB, ce qui permettra de réduire le son entendu par les personnes à côté de vous.

Les Eyewear II sont compatibles avec les gestes. En outre, l’assistant vocal peut être facilement activé avec un double tapotement sur la branche gauche. Vous pouvez également contrôler le volume ou changer de chanson en glissant sur celle-ci. Vous pouvez également pincer la branche pour l’appariement avec votre smartphone.

En plus d’une bonne expérience audio, les Eyewear II sont équipées d’une grosse batterie permet aux utilisateurs de les utiliser pendant des heures. En effet, les Eyewear II permettent d’écouter de la musique pendant 5 heures en continu sur une seule charge. Pour ce qui est de la recharge, il faudra compter 1 heure et demie avec le nouveau boîtier pour une recharge complète.

Huawei améliore les FreeBuds Pro sur EMUI 11

Si vous possédez des Freebuds Pro, sachez que l’expérience utilisateur va être grandement améliorée avec EMUI 11. Parmi les améliorations, on peut citer une meilleure protection de l’audition et une nouvelle fonction Find my FreeBuds utile en cas de perte des écouteurs.

Si vous possédez un smartphone Huawei avec EMUI 11, les FreeBuds Pro seront également 20 % plus autonomes et prendront en charge l’enregistrement en haute définition si vous enregistrez avec votre smartphone.