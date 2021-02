Huawei Mate X2 : le smartphone pliant arrive le 22 février pour concurrencer le Galaxy Z Fold 2

Le Huawei Mate X2 adoptera un énorme écran interne repliable fourni par Samsung, BOE et d’autres fournisseurs. On peut également compter sur une fiche technique impressionnante.

Huawei Mate X2 – Crédit : Huawei

Le Huawei Mate X2 succèdera directement au Huawei Mate X, qui avait été présenté en Chine le 15 novembre 2019. L’écran du smartphone était si coûteux qu’il fallait compter pas moins de 1000 dollars pour le remplacer en cas de problème.

L’écran intérieur du Mate X2 mesurerait 8,01 pouces (2 480 x 2 200 pixels), tandis que l’écran extérieur mesurerait 6,45 pouces (2 270 x 1 160 pixels) avec un poinçon comprenant deux capteurs pour les selfies. Il sera alimenté par une modeste batterie de 4400 mAh, compatible avec la recharge rapide 65 W. Enfin, le Mate X2 serait propulsé par le Kirin 9000 de Huawei, et mesurerait 161.8 x 145.8 x 8.2 mm.

Huawei Mate X2 : une partie photo haut de gamme

Côté photo, le Huawei Mate X2 pourrait compter sur quatre caméras, dont une principale de 50 MP, épaulée par trois autres capteurs 16 MP, 12 MP et 8 MP. Le téléphone pourrait être le premier smartphone pliant à disposer d’un zoom hybride 10X, qu’on retrouvait notamment sur le Huawei P40 Pro ou sur le récent Mate 40 Pro, un smartphone concentré sur la photo qui a rapidement pris la tête du classement photo de DXOMARK.

Avec de tels capteurs, le Huawei Mate X2 serait beaucoup plus impressionnant que le Galaxy Z Fold 2 de Samsung. Cependant, de telles performances devraient se répercuter sur son prix de vente, qui devrait aisément dépasser les 2 000 euros. Pour l’instant, on ne sait pas si Huawei compte commercialiser son smartphone pliant en France.

Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business Group, a ajouté qu’il utilisait un Mate X2 « depuis un certain temps » et que celui-ci était « plein de surprises« . On a donc hâte de savoir si Huawei va réussir à tenir tête à Samsung, actuellement leader du marché sur les téléphones pliants. On sait que le géant coréen préparerait un Galaxy Z Fold 3 plus fin, plus léger et aussi cher que le Galaxy Z Fold 2. Il devrait notamment s’agir du premier téléphone de Samsung à être équipé d’une caméra sous l’écran.

Source : engadget