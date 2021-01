Huawei MateBook 13 2020 à 699,99€

Huawei propose de nombreux bons plans pendant les soldes et le MateBook 13 2020 bénéficie d’une belle réduction puisqu’il est à 699,99€ au lieu de 1049,99€ soit une très belle réduction de 350€.

Ordinateur portable Huawei MateBook 13 à 699,99€

C’est le moment de profiter des belles affaires chez Huawei. Après le P30 à 379,99€, c’est au tour MateBook de baisser son prix. Avec une remise de 350 € il sera difficile de trouver mieux.

Le Matebook 13, c’est tout d’abord un design épuré et élégant qui aborde une extrême finesse, mais c’est aussi une configuration qui va permettre d’allier vitesse et performance. Autre atout pratique, sa connexion avec votre smartphone Huawei qui permet de combiner les deux appareils en un seul. Niveau sécurité, il est équipé d’un capteur biométrique, vos données seront à l’abri dans votre ordinateur.

Pour en savoir plus, nous vous renvoyons au test du Matebook 13, celui-ci vous permettra de découvrir ses points forts mais aussi ses faiblesses et notamment le ventilateur qui a tendance à siffler lorsque le portable travaille intensément. Toutefois à noter qu’il était présenté à 1300 €, pour un prix de 699,99€ aujourd’hui, les petites faiblesses sont plus facilement acceptées.

Caractéristiques :