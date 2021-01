Si vous attendiez les soldes pour pouvoir vous faire plaisir et changer de smartphone, c’est le moment de profiter de cette offre. Le smartphone Huawei P30 est proposé à 379,99€ au lieu de 649,99€.

Smartphone Huawei P30 Nacré à 379,99€

En mars 2019, nous avions eu la chance de tester le Huawei P30 et il était parvenu à nous séduire. Cependant, son prix de 799 € était un frein qui pouvait en rebuter certains. Une limitation qui vient tout juste de tomber puisque la marque le propose à 379,99€ durant toute la période des soldes.

Vous l’avez donc compris ce smartphone coche toutes les cases, il propose un design très sympa, une bonne qualité de photo même en basse lumière. En outre, il possède un stabilisateur vidéo et ses performances globales sont très satisfaisantes.

Voici tout de même un rappel de ses principales caractéristiques :

Processeur Kirin 980

Ecran OLED de 6,1 pouces

Triple caméra Leica, capteur SuperSpectrum

Ram de 6 Go

Stockage de 128 Go

Reconnaissance facile et lecteur d’empreintes digitales

Résolution de la caméra avant : 32 MP

Résolution de la caméra arrière : 40 MP

Inutile de résister plus longtemps, le P30 correspondra certainement à toutes vos attentes et à vos besoins et à ce tarif il serait vraiment dommage de passer à côté.